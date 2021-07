"No arriesguen a sus niños por favor", madre de menor que fue hallado en Veracruz, México

Tegucigalpa, Honduras.

"No arriesguen a sus niños por favor, no cruzen esa frontera dijo Lorena García Vásquez, madre del menor de dos años que fue abandonado en Veracruz, México.

La mujer originaria de la aldea San José Miramar Cabañas en San Rita, Copán, Occidente de Honduras, dijo que ella y su esposo tomaron la decisión de que el pequeño viajara con él para que pudiera ingresar más fácil a Estados Unidos.



"Mi esposo, Isidro Ladino Garza y papá de Wilder decidió el mes pasado, irse del país con el niño, porque no aguatabamos la situación en nuestra aldea por la falta de dinero y pobreza", expresó García.

Además lea: Tribunal de EEUU declara ilegal el programa que protege a los "Dreamers"



"Me doy cuenta de la situación y que mi hijo estaba solo en México, cuando me hablan del consulado mexicano de que lo habían encontrado", señaló la joven madre con su menor en brazos.

Según la madre, enterarse cómo fue encontrado su hijo le rompió el corazón. "Cuando recibí la llamada me destrozó saberlo, porque nunca pensé que esto pasaría. El niño lo encuentran a la par de un tráiler. Les digo, no arriesguen a sus hijos porque sufren mucho por ese camino la verdad no vale la pena".

A la vez agradeció a las autoridades hondureñas por haber dado con el paradero de su pequeño.



"A los padres que piensa irse del pais con sus hijos en brazos, no arriesguen a sus niños por favor, no cruzen esa frontera, porque lo que a uno le puede pasar por ese camino es incierto", destacó Lorena.

El padre del niño está desaparecido

Así mismo pidió ayuda a las autoridades, ya que asegura son una familia en extrema pobreza y cometieron un error a raíz de dicha situación.



Ademas explicó que en relación a su esposo, lleva más de doce días sin saber nada de él, y la última vez que hablaron, el padre, le pidió que hiciera todo lo posible porque le devolvieran el niño.



La sicóloga Francis Garcia, encargada del área de psicología del centro BELÉN y a cargo de recibir los niños en edades familiares que han salido del país y son retornados, explicó que con el niño de dos años, se realizó una terapia de juego donde el menor pueda realizar inclusión con su mamá ya que el mostró bastante apego con el papá, "fue por el primero que preguntó bajándose del avión y realizamos estas sesiones para que el se adapte nuevamente a su entorno", afirmó la experta en temas psicosociales.



"La mayoría de menores retornados presentan altos niveles de ansiedad y estrés por el trauma que han vivido durante esta ruta migratoria, la cual es catalogada como una de las más difíciles", dijo Garcia.



También pueden desarrollar o manifestar dependerá mucho de que les ocurrió durante esta ruta, por lo cual se personaliza el proceso para cada persona, detalló la especialista.

Hallazgo

Las autoridades mexicanas de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) encontraron a Wilder el pasado 28 de junio, en una carretera cercana a Las Choapas, Veracruz, que usan los migrantes para llegar EE.UU.



Ocho personas seguían en el lugar cuando fueron encontrados por las autoridades. Algunos migrantes estaban "sofocados" dentro de la caja del tráiler y otros "tendidos" afuera, donde el pequeño Wilder estaba parado junto a un joven de unos 25 años fallecido.