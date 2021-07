Anuncian paro nacional de transporte público a partir del lunes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Paro de transporte público terrestre anunció la dirigencia de ese rubro para este lunes 12 de julio. La interrupción de las labores es a consecuencia, refirieron, del incumplimiento gubernamental en acuerdos firmados en abril.

Leonel Zúniga, representantes de la Asamblea Nacional del Transporte, anunció este día que la decisión tiene el respaldo del servicio urbano, interurbano y taxis del interior de Honduras. El sector transporte público de Honduras ha salido a las calles a protestar en los últimos meses, exigiendo bonos estatales y el cumplimiento de acuerdos con el Gobierno. Ambos actores han acordado reuniones de negociación, tras interrupciones del servicio que han generado caos en las principales ciudades.

"A la fecha seguimos esperando el pago de los beneficios para nuestros agremiados", dijo Zúniga. Al mismo tiempo, subrayí que la dirigencia ejercerá presión en las calles para que se cumplan las medidas firmadas en abril.

Transportistas urbanos e interurbanos se sumarán a las protestas, dijo el dirigente Zúniga.

Entre los acuerdos de abril están resolver el pago de matrículas vehiculares, vacunación a todos los transportistas (conductores y ayudantes), emisión de permisos de operación y circulación, así como readecuación de deudas con bancos.

El transportista destacó que, aunque se ha vacunado a grupos de taxistas, en Tegucigalpa y San Pedro Sula, demandarán que se beneficie a todos los actores del rubro para ser inmunizados con el fármaco.

Taxistas han recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Considera que el Gobierno de Honduras "no ha sido equitativo" y que son exluidos de la agenda gubernamental. En tanto, reveló que buscan mecanismos también para reunirse con representantes del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), para proseguir en los diálogos. Aún no reciben respuesta, explicó. Por último, dijo que el paro anunciado para el lunes es irreversible, en cuanto no obtengan soluciones, y que están dispuestos a llegar "hasta las últimas instancias".