Dirigentes magisteriales esperan que vacunen a unos 70 mil docentes contra el Covid-19    

Tegucigalpa, Honduras.

El dirigente magisterial, Onan Cálix, manifestó que esperan que los 70 mil docentes sean vacunados contra el Covid-19 con el 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna donadas por los Estados Unidos.



Arnaldo Bueso, ministro de Educación, informó que los maestros no afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) serán vacunados contra el virus en esta jornada.



La Secretaría de Salud y el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) trabajan en la programación y distribución de esta vacuna para comenzar a partir del 1 de julio con la aplicación de 825 mil dosis.

“Esperamos que con esta vacuna Moderna se vacunen unos 70 mil docentes a nivel nacional, de ese 1.5 millones necesitamos 140 mil dosis”, expresó.



“Eso es mínimo para la cantidad de personas que se pueden vacunar, de 700 mil personas que se pueden vacunar pedimos 140 mil”, manifestó.

Clases presenciales

Cálix señaló que este año está difícil retornar a clases presenciales, pero que si reciben la vacuna los docentes se podría pensar en retornar a una relativa normalidad.



“Es muy difícil, no es que no queramos, pero los profesores no estamos vacunados, por eso es que no es tan fácil”, aseguró.



Además mencionó que se debe trabajar en “la reparación de muchos centros educativos” ya que desde hace más de un año no se le ha dado mantenimiento a mucho de ellos.