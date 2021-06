Entregan ayuda humanitaria a más de 155 mil personas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Este año, con ayuda de las empresas azucareras, Funazucar y Asociación Cepudo - Food For The Poor lograron entregar 10 contenedores con asistencia humanitaria durante el primer trimestre de 2021, con la meta de duplicar esa cantidad de distribución de contenedores en las comunidades del interior del país durante el resto del año.



“La labor de solidaridad que reorientamos en 2020 junto a nuestros aliados estratégicos, la hemos fortalecido este año para alcanzar a más familias a nivel nacional y es por ello que al cierre del primer trimestre recibimos y entregamos diez contenedores con ayudas humanitarias a más de 155,000 personas”, explicó Elsa Osorto, directora de Funazucar.



La mayoría de la asistencia consiste en alimentos como arroz, frijoles, salchichas, maíz, sopas, arroz fortificado, harina, agua, ropa, zapatos, frazadas, artículos varios e insumos para el hogar y productos para el cuidado personal, pañales desechables, pasta dental, jabón líquido, entre otros.



Estas donaciones son logradas en el extranjero gracias a la alianza con Cepudo y Food For The Poor, de los cuales ya se han entregado 10 contenedores en más de 200 comunidades de 30 municipios donde tiene influencia el sector azucarero.



Gracias a estos contenedores recibidos se han distribuido ayudas alimentaria, utensilios de hogar, productos de higiene personal en comunidades aledañas a las empresas azucareras Compañía Azucarera Hondureña (Cahsa), Azucarera La Gracia, Azucarera Tres Valles y Azucarera Chumbagua y Azucarera Yojoa.



Sumado a esta entrega de ayudas, las empresas azucareras junto a su fundación Funazucar han mantenido durante toda la pandemia acciones de solidaria en sus zonas de influencia, apoyando al sector salud y manteniendo los proyectos de mantenimiento e infraaestructura en centros educativos, ademas de otras actividades con emprendedores.