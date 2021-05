Ley Electoral obliga a transmitir resultados preliminares en Honduras

Partidos chicos anuncian recurso de amparo TEGUCIGALPA. Los partidos minoritarios y emergentes del país anuncian que presentarán ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo para que se derogue la nueva Ley Electoral recién aprobada. El experto en derecho Fernando Gonzales precisó que el cuerpo de abogados de todo los partidos emergentes ha estado en comunicación para presentar un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional para que haga suspensión del acto reclamando “porque no se puede hacer el llamamiento a la elecciones generales con esta nueva normativa electoral si el proceso electoral primario se llevó a cabo con la antigua ley”. Advirtió que presentarán sus argumentos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y Corte Interamericana de Derechos Humanos porque asegura que se han lacerado los derechos de los militantes de los partidos políticos. Gonzales señaló que con esta nueva normativa se tendrán los mismos resultados y que el país volverá a caer en las crisis políticas de años anteriores. José Alfonso Narváez, presidente de Unificación Democrática (UD), informó que la nueva ley excluye a los partidos pequeños con la conformación de las antes llamadas mesas electorales. “La ley actual que se aprobó ayer (el martes) en comparación con la anterior no cambió nada de fondo, no va a transparentar nada, en las próximas elecciones generales se va a dar el tráfico de credenciales porque al final se disfrazó una ley para mantener el estatus quo de los tres partidos”, dijo. A la reunión asistieron representantes de ocho de los 11 partidos minoritarios que participarán en las elecciones del 28 de noviembre. El recurso será presentado hoy una vez que la nueva ley sea publicada en el diario oficial La Gaceta, dieron a conocer.