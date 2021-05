'No estoy pidiendo que nos regalen vacunas'

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, no descartó que Honduras se acerque diplomáticamente a la República Popular China con el objetivo de adquirir la vacuna Sinopharm o Sinovac contra el covid-19.

En las últimas horas, Hernández reaccionó: "Hemos querido adquirir la vacuna china y cualquier otra que sea buena para el pueblo hondureño. Pero nosotros no tenemos relaciones con China, no es fácil adquirirla. Pero si a través de México, El Salvador, Chile o Argentina lo podemos hacer, lo vamos hacer", explica.

Siete alcaldes hondureños viajaron, invitados por el Gobierno de El Salvador, a San Salvador, sede del Gobierno salvadoreño, que preside Nayib Bukele. Allí, fueron recibidos por el ministro de Salud, Francisco Alabi, quien confirmó a los ediles que donarán 34,000 dosis de vacunas, para inmunizar a la población de las localidades representadas.

Esto tras la solicitud de los alcaldes, en redes sociales, de ayuda a Bukele, cuyo Gobierno ha avanzado en el proceso de inmunización de la población salvadoreña en los últimos meses. El Salvador mantiene relaciones diplomáticas cercanas a China, productor, con las firmas Sinovac y Sinopharm, de millones de dosis. Honduras, según la descripción del presidente de Honduras, podría utilizar este "puente" para comprar dosis al país asiático.

China ha suministrado a países de Latinoamérica vacunas contra la covid-19. Esto fue elogiado por Hernández, quien destaca que, "si toca para comprar la vacuna china, buscar un puente diplomático, lo vamos hacer. Si toca abrir una oficina comercial en China, lo tenemos que hacer”.

Honduras sostiene relaciones diplomáticas con China Taiwán, una nación insular colindante a China Continental (República Popular China), cuya historia está relacionada a conflictos por independencia con la gigante nación. Es el caso de Hong Kong, otra nación disidente en la historia china.

"Nosotros, como tenemos relaciones con Taiwán, le hemos pedido a este país que nos ayude a conversar con Washington, porque hemos sido aliados con EE.UU. y ellos tienen una gran cantidad de vacunas que se les vencerán pronto", subraya el mandatario.

El acercamiento entre Honduras y China sería histórico en el plano geopolítico. Sin embargo, Hernández dejó abierta la posibilidad de alcanzar negociaciones por Sinovac o Sinopharm.

“No estoy pidiendo que nos regalen -vacunas-. Nosotros tenemos el dinero para pagar. El problema que los países ricos acapararon las vacunas y a los que somos luchadores, no nos han querido vender”, añade.

"¿Cuánto no hemos apoyado nosotros a Taiwán y Estados Unidos? Y les he pedido ya hace cuatro meses que nos ayuden con eso; yo entiendo que estaban vacunando a su gente, pero ahora van a tener vacunas que si no las utilizan se van a arruinar, se van a vencer, y les decía ayer: qué dolor van a sentir de que esa vacuna se arruine en lugar de estarle salvando la vida a un ser humano", describe.

“Yo esperaría que, si nos toca para comprar la vacuna china, buscar un puente diplomático, como ellos lo han planteado, lo vamos a hacer, ya está nuestro canciller Lisando Rosales, dialogando desde hace más de un mes sobre esa posibilidad”, concluye.