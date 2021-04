Diputado Óscar Nájera es internado de emergencia con síntomas de coronavirus

Tocoa, Honduras

El diputado del Congreso Nacional Óscar Nájera fue internado de emergencia la tarde de este miércoles en un hospital privado de Tegucigalpa tras presentar decaimiento en su salud.

El congresista nacionalista por el departamento de Colón se encontraba en su domicilio desde hace algunos días enfermo, pero empeoró por lo que tuvo que ser llevado de urgencia.

Nájera presenta síntomas que podrían ser de coronavirus, sin embargo serán los médicos que lo confirmarán en las próximas horas ya que se le están practicando los exámenes respectivos.

"Acabo de hablar con el doctor y gracias a Dios todo está bien. Lo van a dejar en observación solo estamos esperando la prueba del covid-19 si sale positiva o negativa", apuntó una allegada al diputado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado al congresista hondureño Óscar Nájera por participar en corrupción significativa.

El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que Nájera se benefició de corrupción vinculada con los Cachiros, una organización que en mayo de 2013 fue identificada por Washington como "un grupo extranjero importante de tráfico de narcóticos".

A este señalamiento Nájera reaccionó diciendo: "Eso no significa nada. A mí en lo personal me tiene sin cuidado porque he andado por la línea correcta en mi vida personal".