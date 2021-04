Asesoría legal: ¿Cómo recibir asilo en Estados Unidos?

Tegucigalpa, Honduras.

El asilo en Estados Unidos es uno de los temas que más provoca dudas en los migrantes, la abogada Janeth Moreno de la firma Moreno en Boston, Massachusetts, aclaró las principales preguntas.



Cabe mencionar, que el asilo político es un derecho a nivel mundial otorgado por los derechos humanos, de él se puede beneficiar cualquier persona fuera de su país de origen, en caso de una persecución política, religiosa o cultural.



En el tipo de agresión no solo cuenta la física, también la psicológica, sexual, así como haber sido limitado de sus derechos.

Para calificar en Estados Unidos es importante llenar varios requisitos. "Pero, lo clave es enfocarse en cumplir el principal y no la mayoría de ellos".



"Entre ellos se encuentra haber sufrido la persecución y demostrar porque le sucedió a usted, mientras más especifico sea su caso más oportunidad tendrá que el juez de asilo le permita obtener el asilo", dijo Moreno.



La evidencia juega un papel crucial, pero si no cuenta con ella Moreno explicó que se pueden fundamentar ante el juez las razones del porqué no.



Existen razones como haber sufrido una depresión, estar solo en el país y no haber tenido asesoría.



Para presentar un buen caso ante juez, la abogada aconseja elaborar un buen argumento con base en la verdad y precisando detalles que lo sustenten.



Si tiene evidencia como fotos, denuncias, partidas de defunción, etcétera es importante mencionarla, caso contrario no se debe preocupar.



Por otro lado existe un tiempo límite de un año para solicitar el asilo desde el momento en el que entró al país. También es importante tener en cuenta si usted es mayor o menor de edad, así como la manera en que llegó a EEUU.



¿Todos los solicitantes de asilo pueden tener un permiso de trabajo?



"No. Uno de los derechos de los solicitantes de asilo en Estados Unidos es tener un permiso de trabajo, pero en el gobierno de Donald Trump hubo modificaciones en la ley. Por lo tanto, si usted ingresó su caso antes del 2019 lo más seguro es que ya tenga su permiso de trabajo no importa como haya entrado. Los que lo hicieron después, tienen que esperar un año si lo hicieron entrando legalmente al país".



"Además, hay una excepción para los que entraron desde febrero a noviembre de 2020 este grupo quienes entraron bajo una categoría especial y gracias a una demanda colectiva pueden ser elegibles para su permiso de trabajo sin importar que haya pasado un año", comentó Moreno.



El tiempo para obtener la decisión del juez depende de cada caso y en el estado en el que se encuentre y que juez tenga su proceso, ya que hay algunos que tienen muchas audiencias agendadas.



El consejo final de la experta es buscar asesoría lo antes posible.