La pandemia del covid-19 en Honduras alcanza niveles más altos que en 2020

Tegucigalpa, Honduras.

La incidencia de contagios y muertes por la pandemia en Honduras está alcanzando niveles superiores a los registrados entre marzo y diciembre de 2020, según cifras oficiales.



Desde el 11 de marzo de 2020, cuando fueron confirmados los primeros dos contagios con la mortal enfermedad, hasta ayer martes, los casos positivos sumaron 196,704, mientras que los fallecidos 4,873, según registros del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



Al cerrar 2020, según el Sinager, Honduras, de unos 9.5 millones de habitantes, registró 122,763 contagios y 3,141 fallecidos. En promedio, Honduras registró en 2020 al menos 12,276,3 casos positivos al mes y 314.1 muertos.



En su informe diario, el Sinager indicó ayer martes que en lo que va de 2021 ya son 71,147 los casos positivos de covid-19, mientras que los muertos suman 1,639. Eso detalla, según la información oficial, que en 2021, a diario, hasta el martes, Honduras había registrado un promedio de 690.74 contagios y 15.9 muertos.

Fuentes médicas que están al frente de la pandemia en hospitales públicos y privados, y la Asociación de Funerarias de Honduras afirmaron que los registros oficiales del Sinager son bajos porque las pruebas para confirmar los casos de contagios y fallecidos no se han hecho con la celeridad que ha demandado la pandemia.



Por ejemplo, es hasta en 2021 que se han procesado al menos 3,000 pruebas de laboratorio diarias, lo que fuentes médicas solicitaron desde que se comenzó a expandir la pandemia, lo que no fue posible por diversas causas, entre ellas daños en los equipos del Laboratorio Nacional de Virología.



Por otro lado, los fallecidos desde marzo de 2020, según fuentes médicas y la Asociación de Funerarias de Honduras, ya superan los 10,000.

No saben cuándo llegarán las vacunas

La situación es alarmante en el país porque el proceso de inoculación está estancado y no se sabe cuándo llegarán las 428,000 vacunas donadas bajo el mecanismo Covax que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las que solamente se han recibido 48,000, en marzo, que ya fueron aplicadas a igual número de personas que trabajan en el sistema sanitario.



Para finales de marzo había sido anunciado un segundo lote de fármacos, siempre bajo el mecanismo Covax, pero eso no ocurrió y ahora la ministra de Salud, Alba Consuelo Fuentes, dice que no se sabe cuándo el país recibirá la segunda entrega.

De acuerdo con fuentes oficiales, las vacunas bajo el mecanismo Covax llegarían entre marzo y mayo. En febrero fueron vacunadas, con las dos dosis requeridas, unas 2,684 personas del sanitario que fueron donadas por Israel.



En marzo, el Gobierno anunció que había suscrito un acuerdo para la compra de 4.2 millones de vacunas a Rusia, de las que se esperaba que la primera entrega llegara ese mismo mes, lo que tampoco ha ocurrido.



El ministro coordinador general de Gobierno, Carlos Madero, dijo hoy a periodistas que la próxima semana viajará una delegación oficial a Rusia para saber cuándo se estarían recibiendo las primeras vacunas, las que se pagarán en la medida en que se vayan recibiendo.



Además, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) espera recibir entre abril y mayo 1.4 millones de vacunas para su personal sanitario y derechohabientes.



El científico hondureño Marco Tulio Medina dijo hoy a EFE que ante "el enorme déficit de vacunas" que tiene el país, se requiere de manera "urgente" de "una concertación nacional ante la pandemia".



Agregó que la adquisición de vacunas debe ser una "prioridad nacional" en la que "todos los sectores, incluyendo los técnicos, académicos, de salud pública, empresarial y político, nos podamos reunir y hacer un solo grupo con el objetivo de hacer, de una manera consensuada y una ruta crítica para la obtención de las vacunas para el pueblo hondureño".