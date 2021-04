Ferry Galaxy Wave cancela salidas desde La Ceiba a Roatán y viceversa

La Ceiba, Atlántida.

Ante el cierre del puerto de Cabotaje de La Ceiba y producto del frente frío que azota los departamentos del norte del país, el ferry Galaxy Wave le puso un alto a las salidas de este sábado hacia Roatán y viceversa.

Dicho ferry traslada turistas habitualmente de Roatán a La Ceiba en un horario de 7:00 am y 8:00 am, así como de La Ceiba hacia Roatán, a las 9:30 am y 10:30 am. La compañía indicó que a través de sus redes sociales y medios de comunicación estarán informando en cuanto se reanuden las salidas, que sería mañana.

Muchas de los turistas que pretendían pasar su estadía en la zona norte e insular del país en el marco de la Semana Santa, quedaron con las maletas listas en las afueras de las terminales.

Con relación a aquellas personas que ya tenían reservado su espacio y no pudieron viajar hoy debido a la cancelación, al reativarse las operaciones podrán desplazarse nuevamente, presentar su boleto y listo.

Este es un ferry que da servicio de transporte marítimo entre la ciudad de La Ceiba y la isla de Roatán, con dos salidas diarias y horarios regulares todos los días del año, aproximadamente 1 hora y 10 minutos.

En 2006, Roatan Ferry, operado por Safe Way Maritime Transportation, se actualizó a un nuevo yate catamarán: el Galaxy Wave, el cual ha permitido mejorar la velocidad y la capacidad de los pasajeros para afinar la experiencia de transporte de los huéspedes de La Ceiba a Roatán y viceversa.

Desde ayer viernes se han registrado intensas lluvias sobre el norte y noroccidente hondureño producto de una cuña de alta presión, así lo habían previsto autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) desde el jueves.



El fenómeno ha fortalecido los vientos sobre la geografía hondureña y se desplazará hasta el domingo, cierre de Semana Santa, afectando Cortés, Atlántida, Santa Bárbara y Yoro.



También se ha sucitado mucha nubosidad causada por los vientos desplazados desde el norte y noreste hondureño, generarando descensos en las temperaturas, así como precipitaciones intermitentes.



Cenaos había informado que se esperarían entre 20 y 30 milímetros de lluvia en ciudades costeras como La Ceiba, Puerto Cortés o Tela. En cuanto al oleaje en las costas hondureñas del Caribe y Pacífico, previeron entre 3 a 5, y máximo 7 pies en el Litoral Atlántico, mientras que en el Golfo de Fonseca se pronosticaron olas entre 2 a 4 pies.