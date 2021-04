Dentro de dos semanas esperan una nueva ola de covid-19 en Honduras.

San Pedro Sula, Honduras.

Un nuevo repunte de contagios, un aumento considerable de personas fallecidas y saturación de las salas covid-19 ocurrirá a mediados de abril producto de la conducta desenfrenada de miles de hondureños durante la Semana Santa.

Médicos y epidemiólogos que han estado en primera línea salvando la vida de los hondureños pronostican un escenario más crítico al observado entre enero y febrero cuando el promedio diario de personas contagiadas osciló entre los 900 y 1,000 a consecuencia de las reuniones familiares de Navidad y Año Nuevo.

Esta vez, según los médicos, la situación será mucho más crítica, puesto que los miles de hondureños se han agolpado en balnearios y playas sin respetar las medias de bioseguridad que durante todo un año han estado inculcando para frenar la propagación de la pandemia.

Actualmente hay 1,050 pacientes de covid hospitalizados. De ese grupo, 570 se encuentran en una condición estable, 411 en situación de gravedad y 69 con altas probabilidades de morir en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Honduras lleva hasta la fecha 188,514 casos de covid-19 acumulados desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. En un año de coronavirus han fallecido 4,599 personas y se han recuperado 72,644, de acuerdo con datos del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos.

Frente a estas cifras y sin contar el país con suficientes vacunas, Miriam Aguilera, portavoz del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Honduras, advierte que los hondureños pronto estarán ante un sistema de salud donde no encontrarán espacio para salvar sus vidas.

“Estamos viendo un colapso hospitalario, hay personas en los triajes esperando un cupo para que les den la oportunidad en una sala covid de un hospital”, dijo Aguilera al ser consultada por periodistas.

marzo comienza a verse en los hospitales. Pero el período más crítico será a finales de abril y principios de mayo cuando lleguen los contagiados en Semana Santa.

Según Aguilera, la ocupación hospitalaria en todo el país está casi en el límite: se encuentra en un 81.2% en salas covid-19, mientras las UCI se están quedando sin espacio porque se hallan ocupadas en un 85.1%.

En unas dos semanas, pronostica Aguilera, las UCI estarán en un 100% y habrá muchas personas que no podrán tener acceso a ellas por estar en un nivel extremo de ocupación.

Igualmente, Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela, advierte “un panorama sombrío para los próximos meses”.

“Puesto que no hemos terminado de tener el pico que vino después de las movilizaciones políticas, después de las fiestas navideñas y dentro de un par de semanas vamos a tener todos los casos covid-19 de Semana Santa”, dijo.

En San Pedro Sula, el hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) tiene 250 camas para pacientes con covid, 17 unidades de cuidados intensivos y 50 espacios para pacientes de cuidados intermedios.

Sin embargo, en las últimas dos semanas de abril y primeras dos de mayo, estos espacios, según el médico Omar Jananía, gerente regional del IHSS, no podrán suplir la necesidad por el desbordamiento de casos.

“Esto es un asunto cultural, educativo. Estamos viendo que la gente no está usando mascarilla, no les importa, y cuando uno les pide que la usen se incomodan y hasta lo pueden ofender a uno”, dijo.

Jananía dijo que el fin de semana anterior, el IHSS de San Pedro Sula tuvo que atender a cuatro pacientes enviados de la capital porque “en Tegucigalpa no había cupo”.

Este médico que ha estado insistiendo con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad desde antes de que llegara el coronavirus, ahora cree que estamos frente “a una segunda oleada” y las autoridades gubernamentales no se prepararon para hacer la contención. A través de Twitter, Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, ha mantenido en los últimos días una batalla personal para concienciar a la población sobre los riesgos que corre en esta Semana Santa.

“Lo advertimos y si los que viajan muestran conductas irresponsables, será un abril funesto. Piénselo bien a dónde va y con quiénes se juntará si decidió viajar estas fechas”, dijo ayer en Twitter al enterarse de que las salas para atender a los pacientes de covid en el Hospital Escuela de Tegucigalpa están “ocupadas en un 100%”.



A los veraneantes les recuerda que “cuando les toque hacer inmensas filas y se esté ahogando” no le “vaya a recordar a la progenitora”. “Mi deber es advertir, usted haga lo que quiera de su vida, pero no arrastre a familiares por sus decisiones y después no lloren buscando cupo y queriendo putear a médicos y enfermeras como si nosotros le pusimos una pistola para que anduviera de lo lindo pijiniando, cuando regrese”, dijo.

Víctor Canales, un corredor de seguros, actor de teatro y de cine, lamenta que “muchas personas no le den la importancia verdadera al covid” y no tomen las medidas de bioseguridad. “Hasta que no nos da o no vemos a alguien cercano sufriendo, no le damos la importancia verdadera al covid. Todos dicen que hay que tomar medidas, pero no lo hacen”, dijo Canales, quien salió del hospital del IHSS a mediados de febrero.

Canales es uno de los recuperados de covid-19 y es testigo de que la enfermedad es agresiva y mortal, pues acaba con la vida de las personas en cuestión de dos días.

“Cuando estaba en cuidados intermedios en el IHSS, de seis personas que vi, tres murieron. Uno de ellos me saludo ahora y me dijo que se sentía bien, pero estaba saturando 84.

Al día siguiente lo sacaron en una bolsa negra. Él murió”, dijo Canales, quien ha participado como actor en tres películas hondureñas. Canales, quien también ha actuado en el Teatro Saybe, les recomienda a los veraneantes tomar todas las medidas para que no contagien a sus familiares que muchos de ellos no salen a las calles por temor a enfermarse.

“El covid es como una lotería. Hay atletas y jóvenes que han muerto. También hay ancianos que han sobrevivido”, dijo.