Tony Hernández: Así se desarrolló el juicio para su sentencia

Estados Unidos, Honduras.

Este martes Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente de la república, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado por el juez Federal de Estados Unidos, Juez Kevin Castel, a cadena perpetua más 30 añor por tráfico de drogas.



En juez declaró que la evidencia del jurado fue fuerte y se tomó las declaraciones de cinco testigos claves.



También señaló que hubo evidencia física de fotos y videos que dejan clara su participación en el narcotráfico.



Tony Hernández acudió a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York con un traje azul de prisión.



El juicio se desarrolló en el siguiente orden, de acuerdo con Inner City Press:

- Juez Castel: El acusado dice que se opone a partes del informe previo a la sentencia. ¿Son estos porque todavía afirma que es inocente?

- Defensa: Principalmente sí. Pero en el Párrafo 71, hay una mejora de rol agravada.

- Juez Castel: Llegaremos a eso.

- Juez Castel: El jurado emitió su veredicto. Ha llegado el momento de dictar sentencia. Una vez hecho esto, el Sr. Hernandez es libre de apelar al 2do Circuito.

- Tony H: Me permite la palabra por favor--

- Juez Castel: Cuando lo llamo. ¿Entendido? Defensa: Principalmente sí. Pero en el Párrafo 71, hay una mejora de rol agravada.

- Juez Castel: Llegaremos a eso.

- Después de un descanso, el juez Castel pregunta: ¿Alguna objeción al párrafo 27?

- Defensa: Solo una objeción general.

- Juez Castel: ¿Quiere el gobierno hablar sobre abuso de confianza?

- AUSA: Confíe en nuestros papeles.

- Juez Castel: El acusado abusó de una posición de confianza pública.

- Juez Castel: El imputado fue electo diputado congresista, luego diputado por derecho propio en 2014. Tener ese cargo le dio mayor conferencia, y a quienes se ocuparon de él en el negocio del narcotráfico, que no sería extraditado.

- Juez Castel: Se reunió con agentes de la DEA en 2016, confiando en su propia mente que la DEA no se atrevería a tocar a un congresista electo. Se reunió con Rivera para hablar sobre el desvío de los pagos del gobierno a otras empresas fachada de Cachiro: usa el gobierno.

- Juez Castel: El acusado está en el nivel de delito 43 ... Estuve aquí para el juicio, escuché las pruebas y vi las pruebas. Ahora escucharé a la defensa, luego al propio Sr. Hernández.

- Abogado defensor Brill: El gobierno de los Estados Unidos ha determinado que la aplicación de las leyes estadounidenses sobre drogas contra ciudadanos de otros países nos conviene. La posición es endeble. Estamos sugiriendo una objeción de política pública a este tipo de enjuiciamiento, de vigilar el mundo.

- Abogado defensor: Son los ciudadanos de nuestro país los que tienen un hambre voraz de drogas. Mi cliente es de una familia numerosa, que probablemente no lo volverá a ver. Nunca tendrá la vida que tuvo una vez.

- Abogado defensor: Sin duda apelará su condena. Hay poca diferencia entre una sentencia de 40 años y la de cadena perpetua. Es poco probable que viva hasta los 82 años. Con el tiempo serían 75. Sería un anciano enfermo y destrozado. Te pido 40 años.



- Juez Castel: Juan Antonio H., este es tu momento de hablar.

- Tony H: ¿Recibiste las dos cartas que envié hace una semana y media?

- Juez Castel: Tengo una carta que recibimos el 21 de marzo.

- Tony H: No estoy satisfecho con el Sr. Brill. Solo me visitó dos veces.

- Tony H: Y solo seis llamadas, incluida la de ayer. Empecé a enviar cartas, por el problema del - Juez Nathan, pones un pedido en material Brady.

(Nota: La Ley de procedimientos de protección del debido proceso va más allá del caso del juez Nathan en los Estados Unidos contra Nejad).

-Tony H: Hoy es la primera vez que hablo con mis abogados sobre los asuntos materiales de Brady. Mi carta era para preguntar, ¿qué probablemente tenía el avogado Brill con la atención de mi caso?

- Tony H: Me dijo que en 15 días tendrás una respuesta. Pero en las noticias que escuché, ese es el día de mi sentencia. El gobierno ha estado presionando para que mi sentencia sea rápida.

- Tony H: Yo también soy abogado y conozco la Regla 5f de la regla de Estados Unidos. Mi avogado Brill, estaba interesado en tres de los cinco puntos que le hice. Pensé que obtendría mi información en 15 días. Mi sorpresa, supe por un medio que me condenarían el 30.

- Tony H: La segunda carta, ya me sentí traicionado por este país, la violación de mis derechos de la Sexta Enmienda. Le escribí para solicitar otro cambio de abogado. Me siento enganado.

- Tony H: Pensé que estaba revisando las notas del juicio, los nombres que se mencionaron, es muy interesante. Es difícil contar con un abogado, no sé qué otros compromisos tiene, afectando mis próximos 40 años.

- Tony H: Dijo, soy una persona que no gusta mucho en las redes sociales. Dejó en público las cartas de mis familiares, cuando podrían haber sido selladas. Su intención, no lo sé. En mi país ... deberías respetar más la privacidad.



- Juez Castel: ¿Cuándo hizo su solicitud Brady?

- Tony H: El día 11 de noviembre.

- Juez Castel: ¿A su abogado?

- Tony H: Correcto.

- Juez Castel: ¿Ha terminado de decirme qué quiere que considere en relación con su sentencia?

- Tony H: Sí.

- Juez Castel: Escribí esto, que emití una orden debido a lo que sucedió en las cámaras del - Juez Nathan. Eso no es cierto. Éstos no son los hechos. Eso no es lo que pasó. La regla 5f fue enmendada por un estatuto.

- Juez Castel: En su caso, no he visto nada, nada en absoluto, que refleje una violación de los derechos de Brady o Giglio. Estaba el Sr. Rentería, y los demás, no han encontrado evidencia de una violación de Brady.

- Juez Castel: Generalmente tratamos de dictar sentencia dentro de las seis semanas posteriores al veredicto. En su caso, me pidieron que lo pospusiera para que pudiera llevarse a cabo en una sala de audiencias. Entiendo que. Esto es ahora un año y cinco meses después del veredicto. Esto es raro. nunca lo he visto

- Juez Castel: Luego pospuse la sentencia para que no ocurriera durante el juicio [de Geovanny Fuentes]. Recibí las cartas, las leí todas. Están en el expediente público. Así es como va el procedimiento.



- Fiscal federal adjunto: Las declaraciones del acusado son impresionantes. Dedicaba su tiempo a quejarse de sus abogados, no a arrepentirse. Es una figura central en una de las conspiraciones de drogas más violentas del mundo, en un narcoestado.



- AUSA: Conspiró con su hermano, presidente de Honduras. Provocó brutales actos de violencia. Canalizó dinero de la droga hacia campañas del Partido Nacional a cambio de promesas de protección a los narcotraficantes. 185.000 kilos - esto es narcotráfico patrocinado por el estado.

- AUSA: La cadena perpetua es apropiada en este caso. El crimen involucró armas de grado militar. Lo que lo distingue es la profundidad de la corrupción. Pagó a políticos como su hermano, dinero de gente como el Chapo Guzmán, el jefe del cartel de Sinaloa.

- AUSA: Como resultado, Honduras es uno de los lugares más violentos del mundo. San Pedro Sula era el lugar más mortífero de la tierra; contribuyó el acusado. Nada mitiga esto. Mintió, obstruyó la justicia. En 2016, voló descaradamente a los Estados Unidos en un jet privado ...

- AUSA: En 2016 negó conocer a Leonel Rivera, a pesar de estar en video con él. No puede decir que sea pobre, proviene de una familia acomodada. Las cartas alaban a su padre. No necesitaba hacer esto, era codicioso.

- AUSA: Una cadena perpetua enviaría un mensaje de que la justicia estadounidense no aceptará esta conducta. Resuena con los que todavía están en el poder en Honduras. La violencia posterior al juicio ocurrió casi de inmediato. El libro de contabilidad de drogas condujo a un asesinato en 8 días.

- AUSA: Ese asesinato, antes de él hubo visitas del investigador Chase Lalani, y un familiar del imputado que le escribió una carta. Se han enviado solicitudes de extradición, pero no se han cumplido. Es un personaje excepcionalmente malo.

- AUSA: El tráfico de cocaína tiene consecuencias que no se pueden tolerar. Pedimos la vida.

- Juez Castel: He considerado todos los materiales. Un jurado de 12 personas determinó que él era parte de una conspiración para importar drogas a los Estados Unidos y de ametralladoras en relación con ello.

- Juez Castel: El jurado escuchó a Ardón, Leonel Rivera, Geovanny Rodríguez y el Rojo, un cómplice del narcotráfico. Hubo evidencia física. A menudo tengo casos en los que gramos de drogas conducen a largas condenas. O jóvenes colombianos en lanchas rápidas.

- Juez Castel: Y luego está Tony Hernandez. Tiene 41 años, está razonablemente en forma. Él hace una excelente apariencia, las fotos son de prueba. Está bien educado, en un internado militar. Él es abogado. Su familia tiene un hotel y una farmacia.

- Juez Castel: Pero Tony Hernandez fue en otra dirección. Aquí, el tráfico fue patrocinado por el estado. Tenía su propia marca, impresa con las iniciales T.H. para Tony Hernandez. Es responsable de asesinatos, con Tigre Bonilla. Mató a Chino ...

- Juez Castel: Fue Tony Hernández quien decidió matarlo y expresó su alegría por ello. Alquiló helicópteros, con armas, con el distintivo del ejército hondureño. Sobornó a su hermano, Juan Orlando Hernández, y se reunió dos veces con el Chapo.

- Juez Castel: El Chapo dio dinero a la campaña de Juan Orlando Hernández. Tony avisó a otros traficantes de redadas gubernamentales, vendiendo información de radar por 50.000 dólares. Es responsable de 185.000 kilogramos de cocaína. 8000 dosis por kilo: 1,5 mil millones de dosis.

- Juez Castel: Todo esto está valuado de manera confiable en $ 138.5 millones. Este hombre está en la cantidad más alta que puede tener de cocaína: más de 450 kilos. Es el responsable de 185.000 kilos. Se enfrenta a un mínimo de 40 años.

- Judge Castel: Often I find mitigating circumstances. But based on Tony Hernandez' free choice to engage in drug trafficking, a sentence of life imprisonment is richly imprisoned. So, it is life with 30 more years consecutive.

- Juez Castel: ¿Alguna objeción?

- Defensa: Sin objeciones legales.

- AUSA: Sin objeciones.

- Juez Castel: Juan Antonio Hernández Alvarado, está en prisión preventiva de por vida por el cargo 1 ... y 30 años por el cargo 2, consecutivos. Confiscación de $ 138,5 millones. Sin multa.

- Juez Castel: Tiene derecho a apelar, incluso como persona pobre. Espero que mientras esté en persona reflexione sobre su vida y lo que ha hecho y cambie su vida. Quizás puedas hacer algo bueno por tu familia y tu país. Suspendido.

- Abogado defensor Brill: Presentaré una apelación y luego seré relevado.

- Juez Castel: Se levanta la sesión.