Polémico sacerdote incita a fieles a no usar mascarilla en Copán

Copán, Honduras

El padre de la Iglesia Católica, Rolando Peña, retó a los feligreses deshacerse de sus mascarillas durante la celebración del Domingo de Ramos en una comunidad entre Corquín y San Pedro, Copán, en el occidente de Honduras.

Durante la misa el párroco de Corquín le arrebató la mascarilla de la boca a una feligrés mientras decía: "miren yo miro toda esta babosada, mierda ve" mientras tiraba el cubrebocas al suelo.

La sugerencia del sacerdote ha generado polémica ya que Honduras registra hasta la fecha 4,557 muertes por coronavirus y 187,015 contagios, según cifras oficiales del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

"Mire yo como ando, quítesela, vámonos libre, descubrámonos", retó el sacerdote a los presentes en el inicio de la celebración de la Semana Santa.

Momento en que el sacerdote tira la mascarilla de una feligrés.

Monseñor Darwin Andino confirmó que el video que se hizo viral esta tarde de un sacerdote quitándole la mascarilla a los fieles católicos de Corquín, Copán.

"Es una imprudencia porque hay protocolos establecidos por la Iglesia”, indicó el religioso.

También aseguró que al padre Rolando Peña se le hará un llamado de atención por su acción.

“Él no tiene esa autoridad, si él no quiere usar la mascarilla, que no la use él, pero la gente debe usarla porque hay contagio. Hasta que no vivimos la enfermedad en carne propia no se entiende esta enfermedad y no entendemos esto”, aseguró el obispo ante la imprudencia del sacerdote.

Las autoridades del Obispado de Copán hará un llamado de atención al sacerdote Rolando Peña.

La Iglesia Católica de Honduras celebró hoy el Domingo de Ramos con pocas personas, guardando distancias para evitar el contacto físico. La mayoría de los creyentes portaban ramos de palma

Debido a la pandemia, por segunda vez consecutiva, desde 2020, en esta Semana Santa no celebrarán las tradicionales procesiones entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección.