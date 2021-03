La doble mascarilla protege un 100% de contagios de covid

San Pedro Sula.

La mascarilla es la mejor aliada para prevenir el contagio de covid-19, ya que actúa como una barrera que bloquea el virus.

Los médicos aconsejan usar la mascarilla de manera adecuada para prevenir una tercera ola de contagios de covid durante el asueto de Semana Santa, y si porta dos es mayor la protección.

Diario LA PRENSA en conjunto con la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) y Gildan lanzan la campaña Con mascarilla juntos nos cuidamos #HazTuParte.

Los médicos recomiendan el uso de dos mascarillas para evitar contagios. Foto: José Cantarero.

En esta oportunidad serán distribuidas 30,000 mascarillas de tela con la edición de LA PRENSA del martes 30 de marzo en la ciudad de San Pedro Sula y a clientes suscriptores.

Cada lector recibirá inserto en su ejemplar dos mascarillas en un empaque debidamente sellado cumpliendo las medidas de bioseguridad.

Para saberlo Al llegar a su casa debe botar la mascarilla, primero introdúzcala en una bolsa de plástico, séllela y tírela en el recipiente de basura. Una vez hecho este proceso lávese las manos con agua y jabón por lo menos 30 segundos.

Las mascarillas están elaboradas con una tela certificada que cumple con los estándares sanitarios.

Las autoridades hacen énfasis en que la mascarilla es una de las medidas de protección y hacen el llamado a la población para que preferiblemente usen dos.

Juan Ramón Medina, director del policlínico Miguel Paz Barahona, dijo que “cuando se usa doble mascarilla estamos hablando de la quirúrgica que da doble protección, y hay que aclarar que no cubre en áreas donde hay personas positivas por covid-19, pero más que usar dos es la colocación correcta”. Debe ser agarrada con ambas manos, el cierre en el tabique nasal debe ser correcto.

60 grados, temperatura del agua recomendada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​ de EUA para lavar mascarillas de tela.

“En esa parte se encuentra una especie de lámina y con ambos dedos se coloca y debe cerrarse bien para que no entre el virus. Al quitársela debe hacerlo de los cordones que están a los lados, no se debe estar tocando la parte frontal y mucho menos la parte interna”, explicó.

Las mascarillas quirúrgicas se deben utilizar con la parte azul más oscura para afuera y la parte clara al interior. No deben usarse en la barbilla y dejando descubierta la nariz, tampoco en la cabeza como vincha. Al colocarla y desecharla se debe lavar las manos con agua y jabón. El doctor Medina recomendó el uso de doble mascarilla cuando se sale al supermercado, al banco o a otro tipo de diligencias.

“Con dos mascarillas hay un porcentaje más elevado de protección sobre la respiración y la transmisión del virus; pero reitero que si una persona anda doble mascarilla y no hace el cierre adecuado y las está manipulando, se toca los ojos y no se lava las manos, no importa que ande tres mascarillas”, recomendó.

Usar dos mascarillas quirúrgicas cubre casi en 100% del contagio de covid-19, cuando use de tela debe colocarla encima de la quirúrgica. La N-95 cubre en un 100% y no necesita usar doble mascarilla.