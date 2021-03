Carrusel de impugnaciones por fraude electoral en Cortés

Tegucigalpa, Honduras.

A 9 días del cierre de urnas y centros de votación del proceso electoral primario en Honduras, precandidatos de distintas corrientes a escaños municipales y legislativos presentan impugnaciones por escrito por denuncias de fraude electoral ante el Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa.

Osman Chávez, precandidato a la alcaldía de San Pedro Sula, por el Partido Libertad y Refundación en el movimiento Nueva Corriente, se presentó al CNE, en su centro de cómputo, para impugnar 159 actas por irregularidades.

"Estamos aquí en el CNE metiendo esta impugnación de 159 actas de San Pedro Sula porque es horrible lo que ha pasado en este proceso; es inaceptable este proceso irregular donde en San Pedro Sula llegaron las tintas a 2:00 de la tarde el día de las elecciones”, explica Chávez.

Chávez, en las cifras de resultados del CNE, tiene el 17,84 de los votos (3,997); por detrás del precandidato Omar Menjívar, con 46,34% de los mismos. Según Chávez, han recibido actas adulteradas y que no corresponden con la congruencia de votantes.

El precandidato añadió: "No podemos pisotear la dignidad de las personas que se han sacrificado en medio de la pandemia y huracanes para que un grupo de personas en las mesas venga a reflejar lo que no corresponde a la voluntad del pueblo".



Otro de los precandidatos que se presentaron ante el CNE fue José Ramón Romero, joven aspirante a una diputación en Cortés por el mismo movimiento de Carlos Eduardo Reina. Considera un "desencanto" el proceso interno, por estar "viciado de irregularidades".

Carlos Edgardo Puerto, precandidato a la alcaldía de Villanueva, Cortés, por el movimiento Nueva Corriente de Libre, manifestó en las instalaciones del CNE que al menos 500 votos en el municipio de Villanueva son producto de las irregularidades.

Menciona que en 3 centros de votación se han incrementado las cifras en beneficio de otros precandidatos. Puerto suma 1,227 votos (34,28); por detrás de Carlos Carías, con 1,384 (38,67) y 34 actas aún por procesar.

Precandidatos incluso a nivel presidencial han presentado impugnaciones por escrito ante el CNE por presuntos fraudes electorales. El proceso de elecciones primarias se ha visto salpicado por inconsistencias generada a partir de la tardanza en los pronunciamientos del ente electoral.

Al menos 31 impugnaciones ha recibido el órgano electoral por denuncias de actas irregulares en todos los niveles de elección ocurridos el domingo 14 de marzo. Otros precandidatos esperan en fila a ser atendidos por el CNE y recibir impugnaciones por escrito en las instalaciones del órgano electoral.

Sin embargo, organismos internacionales y movimientos políticos internos consideran que el proceso ha sido transparente, pero que deben revisarse los preceptos de la Ley Electoral en aras del fortalecimiento de los procesos democráticos.