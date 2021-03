RNP dice que activará brigadas de entrega de nueva identidad ante reclamos de hondureños

San Pedro Sula, Cortés.

El Registro Nacional de las Personas (RNP), en medio de una ola de cuestionamientos de los hondureños en fechas cercanas a las elecciones internas, reiteró este miércoles que ya se inició el proceso de entrega del nuevo documento nacional de identificación en todos los municipios del país, sin embargo, muchos han denunciado que cuando asisten a los lugares señalados por el RNP, estos están cerrados.

El comunicado difundido hoy subraya que el centro de entrega de la identidad no es necesariamente el lugar de votación del ciudadano, lo que es importante tener en cuenta.

A su vez, remarcaron que el lugar de votación de cada ciudadano fue establecido por el Consejo Nacional de Elecciones (CNE) y debe ser consultado en la web de dicha institución.

A raíz de múltiples críticas y confusiones de hondureños sobre dónde y cómo reclamar la nueva identidad, Diario LA PRENSA publicó ayer en sus redes sociales un enlace web de información para consultar dónde está la cédula y denunciar cualquier anomalía a través del filtro de comentarios.

"Dijeron que entregarán en los centros de votación y no es cierto, en mi familia a ninguno nos toca en nuestros centros de votación", reclamó la ciudadana Lucrecia Valladares.

"Me dejaron en una colonia súper largo, nada que ver y de remate súper peligrosa. Habiendo tantas escuelas cerca de mi casa me mandan al otro lado del mundo, sean serios", cuestionó Lizeth Flores.



"Señores del RNP, solicite mi cédula en la colonia Montefresco en San Pedro Sula y me dicen que tengo que reclamarla en Cofradía, exijo una explicación. Soy un hombre de la tercera edad y no tengo cómo mivilisarme, necesito una solución inmediata y si no voy a llevar esta denuncia a Derechos humanos", escribió Hermes Bardales.

Consulte dónde reclamar su identidad y dónde votar en este enlace: DNI del RNP

LA PRENSA consultó hoy a uno de los encargados del proyecto "Identifícate" sobre qué medidas van a tomar con aquellos que alegan que su nueva identidad está en sitios retirados a su lugar de residencia.

"Hemos tratado de hacer lo mejor y desde ayer martes se comenzaron a entregar algunas identidades, por lo que esperamos que de ahora en adelante no hayan problemas con relación a ello. Ha existido también bastante presión de la entrega de las nuevas identidades debido a las elecciones primarias, eso de alguna manera ha provocado una saturación en el sistema, pero la gente debe entender que pueden votar ya sea con la cédula vieja o la nueva en esta primera etapa electoral"; dijo la fuente.

Hondureños se han desplazado a los lugares que les aparece en el sistema, pero varios de estos aún están inhabilitados.

También aseguró que a partir del 16 de marzo esperan instalar brigadas de entrega de la nueva identidad en los diferentes barrios y colonias a fin de evitar que las personas se movilicen a sitios lejanos mostrados al momento de su consulta preliminar en el sistema.

"Si las personas quieren votar en las elecciones primarias con la nueva identidad, forzosamente deben ir al lugar que les aparece en el sistema, aunque esté lejos, pero si quieren esperar después de las alecciones, tendrán las cédulas nuevas disponibles y más cerca, ya que se movilizarán equipos de trabajo como cuando se hizo para el enrolamiento", agregó.

Puntos aledaños a la residencia

Se conoció que después del 16 de marzo, al momento de consultar en el sistema, habrá cambios frecuentes sobre la descripción de lugar para retirar la nueva identidad, de tal forma que el ciudadano debe de estar pendiente e ingresar constantemente para observar que dicho establecimiento fijado en determinado momento quede cerca de su residencia y así aprovechar a solicitarla personalmente.

Sobre si entregarán las nuevas identidades en las diferentes instituciones o empresas del ámbito privado, así como se hizo para consolidar el enrolamiento, respondió que de momento no lo tienen contemplano, sin embargo, tampoco descartan dicha posibilidad.

La entrega de la nueva identidad se realizará en dos etapas: la primera que se inicia hoy hasta el 13 de marzo, tiempo en que los ciudadanos podrán recoger su identidad en centros de entrega fijos. La segunda está relacionada con rutas de entrega en cada uno de los municipios con el objetivo de permitir a los ciudadanos recogerla en el centro más cercano a su domicilio.

Todas las personas deberán ingresar al enlace proporcionado por RNP y estar pendiente de las redes sociales del RNP. Es importante que la población consulte el portal del RNP antes de ir a recoger su nuevo Documento Nacional de Identificación para verificar su ubicación.

El reclamo de la nueva identidad es completamente personal y se debe respetar y seguir todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).