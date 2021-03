Arranca entrega de nueva identidad a nivel nacional

SAN PEDRO SULA.

Con una semana de retraso, el Registro Nacional de las Personas (RNP) arrancó finalmente ayer con la entrega del nuevo documento nacional de identificación (DNI).

Los primeros ciudadanos en recibir la tarjeta de identidad fueron de los departamentos de Francisco Morazán e Intibucá, donde desde las primeras horas de ayer martes las personas acudieron a los establecimientos habilitados para reclamar su documento.

Hasta el momento hay más de 4.8 millones de hondureños enrolados en el censo de solicitud de la nueva tarjeta de identidad, de acuerdo con el portal web del Registro.

La institución estableció que antes del domingo 14 el documento podrá ser reclamado en el lugar que indique la plataforma y que, a partir del próximo martes 16, el mismo será distribuido en el centro más cercano a la ubicación de cada poblador.

Las autoridades aceptaron que será todo un reto lograr entregar las cédulas para antes de las elecciones primarias de este domingo a todas las personas que se enrolaron durante los meses pasados, pero recordaron que esta no será necesaria para los comicios, ya que se podrá participar en el proceso con el actual documento de identificación que posee la mayoría de compatriotas.

Óscar Rivera, comisionado del RNP, explicó que el objetivo es identificar en primera instancia a quienes no poseen ninguna de las dos tarjetas, por lo cual los equipos de enrolamiento estarán trabajando en horario extendido durante el resto de la semana para alcanzar la mayor cantidad de personas documentadas.

En San Pedro Sula y el resto de las ciudades del departamento de Cortés se espera que la entrega empiece hoy, puesto que ayer comenzaron con la movilización de cajas a los primeros centros de votación.

La entrega se inició ayer en algunas ciudades del país.

Reclamos

En redes sociales, los ciudadanos reaccionaron molestos al denunciar que la cédula les llegó a un centro de votación distinto y muy lejano a los centros de votación donde han acudido a ejercer el sufragio. Incluso, muchos informaron que el nuevo DNI les aparece en otra ciudad, en tanto, otros reclaman porque al ingresar su información en la nueva plataforma les indica que su tarjeta no está disponible.

“Mediocres, yo me enrolé en octubre del año pasado y me aparece que mi DNI no está disponible para entrega, son unos chambones”, comentó la ciudadana Iliana Vallejo en la página de Facebook del RNP.

Leticia Fuentes, otra internauta, expuso: “Bueno, a mí me sale un lugar que ni conozco. No me sale ni centro de votación asignado en el censo, ni tan siquiera en la escuela que me enrolé, un desorden total”.

“¿Y en San Pedro Sula cuándo las van a entregar? Me sale que su DNI no está disponible para entrega y a los que le salieron la dirección mala para ir a votar. No es posible que de cinco que fuimos a enrolarnos, a dos nos salió bien y a tres mal”, reclamó Denissa Flores.

Ante los cuestionamientos, personal de enrolamiento del RNP agumentó que el cambio de centro de votación se debe a que las personas no especificaron con claridad su dirección al momento de realizar el censo, pero que el día de los comicios pueden llegar a votar al lugar donde siempre lo han hecho y explicar a los miembros de las Mesas Electorales Receptoras (Mer) la situación, los cuales les facilitarán un acta donde el ciudadano expondrá la problemática y la ubicación real de su domicilio para que el sistema lo corrija y no tenga problemas para las elecciones generales de noviembre.

Las autoridades recordaron que el reclamo de la nueva identidad es completamente personal y que se deben respetar y seguir todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Paso a paso:

1 ¿Cómo consultar?

Debe acceder desde su computadora o celular al enlace https://entregadni.rnp.hn/dni/#/.

2 Verificación

Posteriormente ingresará su número de identidad en la casilla que le aparecerá.

3 búsqueda

Presionar? el botón de buscar y le aparecerá el centro en donde está su identidad.

4 proceso de reclamo

La entrega para cada ciudadano comienza con un reconocimiento de biometría facial.

5 comprobación

Una vez que se comprueba que los rasgos coinciden con el ciudadano que está registrado en el sistema, el enrolador mostrará inmediatamente la información del solicitante y el número de caja y de serie del sobre que contiene el documento.