Presidenta del Consejo Nacional Electoral garantiza elecciones

TEGUCIGALPA.

La polémica por la descentralización del voto continúa sin resolverse porque la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, solo instaló la reunión ayer y minutos después la suspendió “para análisis y consultas”.

Pero adelantó su posición a favor de este proyecto, el cual, según ella, tiene componentes de “bondad” y “legalidad” además de que “garantiza transparencia” en los resultados.

Para quienes han puesto en duda las undécimas elecciones primarias, la representante liberal -que ayer se reintegró a sus labores después de padecer quebrantos de salud- aseguró que “llueva, truene o relampaguee” el 14 de marzo habrá elecciones.

Su posición

La cita de consejeros se instaló a las 2:00 pm bajo la expectativa de que el caso del conteo municipal y departamental sería resuelto.

Esta propuesta es rechazada por el Partido Nacional, que argumenta que no está en ley, pero es apoyada por el partido Libre. En el partido Liberal no hay uniformidad de criterios; no obstante, la representante liberal ante el CNE defiende el proyecto.

“El conteo de votos en las MER (mesas electorales receptoras), las actas certificadas en cada municipio y en cada cabecera departamental, con base en los resultados de las actas municipales, es un buen mecanismo porque garantiza transparencia”, dijo Hall.

Lamento que la clase política haya tomado al CNE como un saco de boxeo, como una piñata.Quieren lavar su propia responsabilidad y ni siquiera han aprobado la Ley Electoral. Ana Paola Hall .presidenta del CNE.

Añadió: “Los resultadosse pueden conocer progresivamente, de forma ilustrativa, y se pueden confrontar después con los resultados del escrutinio definitivo que hace el órgano electoral”.

Bajo este contexto se justifica “la utilidad ilustrativa y referencial del conteo municipal y departamental y en tal sentido rescato nuevamente la bondad, la legalidad de este sistema”, dijo.

“Creo que los partidos políticos que se encuentren listos y dispuestos a hacer estos conteos deben hacerlo apoyados por el órgano electoral. Cada partido debe tener la discrecionalidad de escoger el mecanismo que le resulte más viable y más posible en este corto tiempo que queda”, afirmó.

Hoy seguirá la reunión. Ana Hall programó seis temas: “Censo Nacional Electoral (reglamento), conteo de votos en la MER, acta certificada en cada municipio y en cada cabecera departamental”.

Nada las detiene

Hall garantizó el desarrollo de las primarias al margen de las dudas que algunos sectores han cauado.

“Reitero mi compromiso y voluntad para que estas elecciones se cumplan en la fecha estipulada. Las elecciones van en la fecha, como dicen en mi pueblo: llueve, truene o relampaguee, el 14 de marzo vamos a elecciones primarias”, afirmó con convicción.

“Todos somos conscientes que hay una sensación muy fuerte de desesperanza y de desconfianza, no solo al órgano electoral, a las instituciones del país en general, y hay que admitir que son desconfianzas y desesperanzas fundamentadas”.

“Hay que admitir que nos hemos equivocado mucho a nivel de todas las instituciones, y creo que luchar contra esa desconfianza y esa desesperanza requiere de un mecanismo de vencer los acuerdos”, dijo.

Fue clara al expresar que de nada servirá que el CNE logre consensos sobre los temas que los confronta si las cúpulas de los partidos no se ponen de acuerdo. No obstante, esos criterios encontrados, “a veinte días de las elecciones primarias, el corazón que debe primar aquí es del país, la afinidad por Honduras. Ningún campo de guerra o de conflictos nos va a llevar a ninguna parte, con los desencuentros no gana nadie”, refirió.

Hall lamentó los desacuerdos entre políticos y la forma en que se han ensañado contra el CNE.