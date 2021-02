Concejal Kelvin Aguirre: "Se está anteponiendo el capricho en el CNE"

Tegucigalpa, Honduras.

El concejal nacionalista en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, reaccionó ante la abruta suspensión de la sesión de dicho órgano este jueves.

Aguirre fue uno de los integrantes del Consejo que votó en contra de decentralizar el conteo de votos, obteniendo la mayoría en la sesión con dos votos contra uno.

Tras la votación, la presidenta interina por ley, Rixi Moncada, suspendió la sesión y exigió a la presidenta Ana Hall presentarse "aunque sea por zoom" para que el proceso se hiciera conforme a la ley.

Esto generó malestar en los concejales presentes y calificaron de autoritarismo, la actitud de Moncada.

LEA: Rixi Moncada supende sesión del CNE y pide a Ana Paola Hall reintegrarse

"Se está anteponiendo el capricho y autoritarismo y eso no es conviente. No podemos agredir al resto cuando seamos minoría. A nosotros nos ha tocado ser minoría en el CNE en otras decisiones y no por ello salimos molestos de la sesión", dijo Aguirre.

El dirigente es del criterio que la decentralización de los votos no es garantía de transparencia, razón por la cual votó en contra.

A solo 24 días de las elecciones primarias en Honduras, el mismo Consejo Nacional Electoral mantiene en zozobra algunas de las disposiciones claves que se deben ejecutar para los comicios.

La sesión apenas duró una hora apróximadamente y luego de dar declaraciones enérgicas por considerar que las decisiones del CNE pueden interferir en la transparencia de las elecciones, se levantó de la mesa y se fue.

Moncada, que se desempeña como presidenta interina, debido a la ausencia de Ana Paola Hall por complicaciones de salud.

Contratiempo

De acuerdo al calendario, la impresión de papeletas electorales debe concluir el próximo 22 de febrero, pero el proceso se ha visto comprometido por los desacuerdos entre los consejeros que integran este órgano.

Uno de los temas de discusión es el promovido por Rixi Moncada, que busca la descentralización del escutrinio en el conteo de votos municipales, pero Moncada asegura que no puede someterse a discusión durante la ausencia de la presidenta Hall, pues de hacerlo no sería una decisión justa, ya que quedaría en manos de Flavio Nájera de la Democracia Cristiana y del concejal nacionalista Kelvin Aguirre.