Rixi Moncada supende sesión del CNE y pide a Ana Paola Hall reintegrarse

Tegucigalpa.



Rixi Moncada, presidenta por ley del Consejo Nacional Electoral (CNE), suspendió este jueves la sesión que realizaba este ente, debido a la ausencia de la presidenta Ana Paola Hall, quien no asistió por quebrantos de salud.



La sesión inició a la 1:25 pm y además de Rixi Moncada estaban presente Kelvin Aguirre y Flavio Nájera, este último en sutitución de la representante del Partido Liberal ante el CNE.



Moncada, del partido Libertad y Refundación, sustentó la suspensión de la reunión porque a su criterio, Flavio Nájera -de la Democracia Cristiana- no debe estar sustituyendo a Hall, ya que su partido (DC) solo obtuvo 3,000 votos a nivel presidecial en las elecciones generales de 2017.

Ana Paola Hall, presidenta del CNE.

En ese sentido, Rixi Moncada pidió a Ana Paola Hall que se integre a las sesiones del CNE aunque sea de forma virtual por medio de la plataforma Zoom, para que los comicios sean transparentes y "evitar el fraude" a través de un conteo de votos descentralizado.

"En el marco de una presidencia que no busqué, entonces tengo la atribución legal de suspender la sesión y de pedirle encarecidamente a la abogada Ana Paola Hall que acompañe a este pueblo que pide las elecciones que sean transparentes y se centralicen los procesos", explicó la consejera, y agergó: "el fraude está montado, no se aprobó la Ley Electoral, el proyecto Identifícate es un fracaso".

Moncada aclaró que ella no buscó los cinco días de presidencia en el CNE: "Estos cinco días los dejó solos el Partido Liberal a través de Ana Paola Hall... Queremos que los pueblos cuenten sus votos, no queremos que se impongan diputados o presidentes, eso no es posible si no tenemos credenciales con nombres y un censo depurado".

Debate

En la sesión se debían debatir la forma de conteo de votos de las elecciones, pero al considerar que quedó en minoría, Rixi Moncada suspendió la sesión.

Por su parte, los consejeros Kelvin Aguirre y Flavio Nájera no apoyaron la suspensión del pleno.

Aguirre, representante del Partido Nacional, votó en contra la descentralización del conteo de votos y calificó de autoritarismo la actitud de Rixi Moncada. "Se está anteponiendo el capricho y autoritarismo y eso no es conveniente. No podemos agredir al resto cuando seamos minoría. A nosotros nos ha tocado ser minoría en el CNE en otras decisiones y no por ello salimos molestos de la sesión", dijo Aguirre.

Tres partidos políticos irán a elecciones internas el próximo 14 de marzo, aunque el mismo Consejo Nacional Electoral mantiene en zozobra algunas de las disposiciones claves que se deben ejecutar para los comicios.

De acuerdo al calendario electoral, la impresión de papeletas electorales debe concluir el próximo 22 de febrero, pero el proceso se ha visto comprometido por los desacuerdos entre los consejeros que integran el CNE.