"El pueblo no se equivocaba sobre la muerte de Keyla Martínez": coordinadora de Visitación Padilla

Tegucigalpa, Honduras.

Merly Eguigure, coordinadora de la organización Visitación Padilla, dijo este martes que la ciudadanía no se equivocaba cuando hicieron señalamientos sobre un homicidio en torno al caso de Keyla Martínez.



"El resultado de la autopsia es un hecho bastante grave no solo por la muerte de Martínez, sino porque pone en entre dicho el papel de la policía. Cabe mencionar que también ha trascendido recientemente el caso de dos jóvenes que habían sido golpeadas, amenazadas de violación y encarceladas sin ningún motivo por la policía de ese lugar", dijo Eguigure.



Agregó que no es un hecho aislado lo que ocurrió con la universitaria, sino que se trata de una práctica sistemática en esa zona.

"Organizaciones de mujeres han dado acompañamiento a la familia de Martínez y se había hecho un acuerdo con ellos de hacer una autopsia privada y recoger mayores elementos, pero fui informada de que las hermanas fueron prácticamente amenazadas y convencidas en Medicina Forense de que no se hiciera. Habíamos coordinado que la doctora Julissa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense, estuviera a cargo de la misma".



"Sin embargo, fueron prácticamente obligadas a irse de la morgue con el cadáver y las convencieron de que no era necesario", agregó.



A la vez, aplaudió que el resultado de la autopsia haya trascendido y que "la verdad se conozca", y comentó que ahora las autoridades deben poner a disposición de la justicia a todo el personal que está involucrado en el caso de Martínez.



"Exigimos un informe rápido sobre el paradero de todo el personal para que la familia de Martínez puedan tener la certeza de que los responsables van a pagar de este doloroso hecho".



Finalizó exhortando a las autoridades a hacer lo mismo con los femicidios que ocurridos recientemente en Honduras.

Sépalo

La estudiante de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) fue detenida por la policía la noche del sábado 06 de febrero.

Según las autoridades, Martínez fue capturada a las 11:40 pm por el delito de escándalo en la vía pública en estado de ebriedad y por el incumplimiento al toque de queda vigente según PCM 012-2021, tras una denuncia al Sistema de Emergencia 911.

A las 3:30 am del domingo, luego de una inspección de rutina que uno de los policías hizo a las celdas, encontró a la joven, moribunda, asfixiada presuntamente con una de sus prendas de vestir.

“Ella estaba atada con su blusa, atada a la puerta de la celda hacia su cuello”, dijo Melvin Alvarenga, subcomisionado de Policía y jefe de la Unidad Departamental de Policía No. 10.

Luego la trasladaron al Hospital Enrique Aguilar Cerrato en donde falleció, detalló la Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, el centro asistencial emitió un comunicado desmintiendo la versión de las autoridades y afirma que la joven llegó sin signos vitales.