En cuatro municipios de Copán se preparan para clases semipresenciales

SANTA ROSA DE COPÁN.

En cuatro municipios del centro y norte de Copán ya comenzaron los preparativos para que en caso de que se autorice un pilotaje a nivel nacional se puedan impartir clases semipresenciales.

El director departamental de Educación en Copán, Ricardo Maldonado, explicó que podrían entrar al pilotaje de educación algunos centros educativos en los municipios de El Paraíso, San José, Veracruz y Trinidad.

Maldonado recordó que solo podrán ser considerados aquellos municipios donde haya una incidencia mínima de covid-19 y que se puedan garantizar medidas de bioseguridad.

Para saber La departamental de Educación de Copán registró el año pasado que el 13% de los estudiantes que no lograron establecer contacto con docentes emigraron a otros municipios, se mantuvieron aislados por la pandemia o no tuvieron acceso a plataformas, pero siguen en el sistema educativo. Alrededor de 2,800 maestros de Copán se capacitaron en diferentes áreas de la educación a través de plataformas virtuales. Copán tiene una matrícula de 79,438 alumnos en todos los niveles.

“Se trabaja en que cuatro municipios puedan ser parte del pilotaje semipresencial. Si hay una matrícula de 30 estudiantes, por ejemplo, se atenderán de 10 en 10 en horarios diferentes, para lograr el distanciamiento social”, explicó.

Se trabaja para que con las alcaldías se pueda proveer a los centros de materiales que contribuyan a la prevención de contagios, como la instalación de lavamanos en las aulas de clase, entre otras.

“Este virus se quedó y tenemos que aprender a vivir con él, y no nos podemos quedar de brazos cruzados en la educación. Vamos a hacer lo humanamente posible por mantener la educación, sobre todo en Copán, que es uno de los departamentos que se caracteriza por estar siempre en los primeros lugares de rendimiento escolar a nivel nacional”.

21 centros educativos resultaron dañados por las tormentas Eta y Iota, sobre todo en los municipios de Copán Ruinas, Cabañas y Santa Rita

No obstante, y pese a que se hacen preparativos, el funcionario aseguró que no se tomarán acciones que no sean autorizadas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), por lo que no se descarta que el sistema público continúe laborando como el año pasado.

Si los casos siguen en alza, “se continuará con la misma estrategia de 2020: impartir clases de forma virtual, uso de una aplicación novedosa que enlazará con Educatrachos y que incluye el contenido escolar, la cual será lanzada por la Secretaría de Educación. Ya tenemos la experiencia del año pasado y esperamos que ya los centros educativos estén haciendo las matrículas sin restricciones y garantizar educación virtual, y semipresencial donde no hay contagios”.

Cobertura

Maldonado aseguró que pese a la pandemia el año pasado se logró dar cobertura al 87% de la población estudiantil del sistema público de Copán, que ofreció cartillas educativas, también se hizo trabajo virtual y se utilizaron medios de comunicación locales para la difusión de material educativo.