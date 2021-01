Sinager todavía no autoriza a Educación pilotaje de clases presenciales

Tegucigalpa.



Arnaldo Bueso, titular de la Secretaría de Educación, informó este jueves que las actividades académicas del año 2021 darán inicio de manera no presencial en los centros educativos del país, ya que cientos de casos de coronavirus se siguen detectando a diario.



Asimismo, el funcionario confirmó que el inicio del año escolar se programó para el mes de febrero.



En tal sentido, se continuará con la implementación de la estrategia gubernamental "Te Queremos Estudiando en Casa", que implica la impartición de clases virtuales ví televisión, radio y otras plataformas tecnológicas.



Para los educandos que no tienen acceso a ninguna de las metodologías anteriores se distribuirán cuadernos de trabajo, aseguró la Secretaría de Educación.



"En ese sentido, nosotros creemos poder atender y apoyar, quizás no con las mejores condiciones, porque nada va a poder sustituir la presencia física de un docente frente a sus alumnos, pero con estas alternativas esperamos llegar a los estudiantes mientras baja la curva de contagio que en este momento está disparada", puntualizó Bueso.



El ministro de Educación también dijo que en los últimos meses han venido evaluando la situación en algunas zonas del país, principalmente en el área rural dispersa donde no hay registros de contagios.



Afirmó que en el caso de los pilotajes, estos se llevarán a cabo en las regiones donde no ha existido contagios por la Covid-19, pero hasta que lo autorice el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager); sin embargo, aún no se sabe cuándo serán autorizados.



"Insisto, estos son pilotajes y me atrevo a decir que podríamos tener talvez un centro educativo por un municipio, por un departamento, eso todavía lo estamos evaluando porque tendríamos que presentarlo ante el Sinager para poder tener la autorización y lo estamos trabajando con los Comités locales, directores de centros educativos y docentes", acotó Bueso.