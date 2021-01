Más de 1.6 millones de estudiantes se mantienen vinculados al sistema

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Educación informó que alrededor de 1,626,000 de estudiantes se han mantenido vinculados al sistema de enseñanza pese a los momentos difíciles por los que ha pasado el país.



El Gobierno decidió cerrar los centros de estudios luego que la pandemia del COVID-19 se presentó en el país el año anterior, pero creó plataformas virtuales y abrió espacios en 132 canales de televisión y radioemisoras para que se impartieran clases, lo que evitó la pérdida del año lectivo para los alumnos.

Datos del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh) indican que unos 468,000 estudiantes recibieron sus clases con irregularidad o no recibían las clases todos los días en 2020.

Hubo además cerca de 396,000 alumnos que desde que comenzaron las clases a través de las plataformas tecnológicas no ingresaron y quedaron excluidos. Entre los por qués de los alumnos que no lograron recibir sus clases están la economía familiar, lo que dificultó a los padres a comprar Internet para que sus hijos recibieran el pan del saber.

En tanto, Gloria Menjívar, viceministra de Educación, aseguró hoy que “la vinculación se ha realizado por diferentes medios, entre ellos, las visitas domiciliarias de los docentes en aquellas situaciones en las que no había manera de contactar a los alumnos, a través de las sesiones virtuales, Internet, de la radio y la televisión”.

Destacó que “el sistema, integrado por los mismos docentes, padres de familia, estudiantes, autoridades locales, municipales y a nivel central, ha realizado un gran esfuerzo en todo este tiempo para impulsar los proyectos educativos”.



“La oferta ha estado presente siempre en diciembre y enero, para todos esos estudiantes que no tuvieron una vinculación temática, fue de forma intermitente y no porque ellos lo hayan querido así, sino porque las condiciones no se los permitieron”, sostuvo.



“Para ellos se establecieron dos proyectos con el objetivo de ir a buscar a todos esos muchachos que se desvincularon con el sistema y poder ayudarles en los meses de diciembre y enero a través de una metodología denominada campamentos lúdicos”, señaló.

La Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas de 2018, y un reciente sondeo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, señalan "la pobre cobertura" que tiene el país en Internet y otras tecnologías, a lo que se añade la pobreza que afecta a más del 60% de los 9.3 millones de hondureños.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), más del 60% de los hondureños carece de acceso a internet y el 91% de los que tienen acceso a la red es a través de un teléfono celular prepago.

“Esperamos que a través de ese proceso el nivel de deserción baje de los 350,000 estudiantes que se desvincularon de manera intermitente del sistema”, indicó la funcionaria.

Asimismo, subrayó que para “el 2021 tenemos enormes fortalezas porque ha habido un aprendizaje y una producción de recursos didácticos bastante fuerte”.

“A través de una alianza con la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Upnfm) se han logrado adquirir recursos didácticos, digitales y también nosotros hemos podido producir herramientas didácticas en físico”, según la funcionaria.



Señaló que “para aquellos niños que están en zonas donde nosotros hemos tenido mayor dificultad de comunicación, vamos a implementar metodologías semipresenciales en donde el docente pueda hacer una visita a la semana y dejar sus materiales, para poder asistir a los alumnos de manera intermitente pero constante”.