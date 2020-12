Honduras supera los 118,000 contagios por coronavirus

Tegucigalpa, Honduras

La cifra de contagios con covid-19 en Honduras ascendió este miércoles a 118,036 y los muertos a 3,054 luego de más de nueve meses de pandemia, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 2,532 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 448 dieron positivo, con las que ya suman 118.036 los contagios, indicó el Sinager en su boletín diario.

El ente sanitario señaló que hay 617 hospitalizados, de los que 477 presentan un cuadro estable, 120 están graves y 20 en unidades de cuidados intensivos.

En lo que respecta a los recuperados, hoy se sumaron 360 nuevos casos, con los que la cifra se elevó a 54,806, agregó.

El Sinager añadió a sus registros 8 nuevas muertes, 5 de ellas en el departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua, para un total de 3,054 a nivel nacional.

Los departamentos de Francisco Morazán, en el centro del país, donde se localiza la capital hondureña, y Cortés, en el norte, son los que más contagios registran con 32,557 y 31,948 casos, respectivamente.

El organismo advirtió nuevamente que la pandemia no ha terminado e hizo un llamamiento a la población a que si no tiene necesidad de salir, no lo haga, y evite las aglomeraciones de personas para no contraer la enfermedad.

El organismo también indicó que se debe evitar las reuniones arriba de diez personas durante las fiestas decembrinas, lo mismo que encuentros con otros grupos familiares, porque eso representa un alto riesgo de contagio.

Los primeros dos casos de contagios con covid-19 en Honduras fueron registrados el 11 de marzo, en dos mujeres hondureñas que ingresaron por Tegucigalpa y San Pedro Sula, procedentes de España y Suiza.

La pandemia de la mortal enfermedad sigue en alza en el país centroamericano, que mantiene una alerta roja (emergencia) por los daños severos que dejaron en noviembre pasado las tormentas tropicales Iota y Eta.

Los contagios se han incrementado, en parte, porque muchos hondureños que permanecen en albergues, como damnificados de ambos fenómenos naturales, no están tomando las medidas sanitarias para evitar el contagio con el coronavirus.

Más de 3,5 millones de personas resultaron afectadas por los fenómenos naturales, que dejaron alrededor de un centenar de muertos en Honduras y severos daños en todo tipo de infraestructura y cultivos agrícolas, según cifras oficiales. EFE