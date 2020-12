"Seguimos trabajando para habilitar el aeropuerto este año": Castellón

San Pedro Sula, Honduras

El titular de la Superintendencia de Alianzas Público Privadas, Leo Castellón, manifestó que se continúa trabajando en la rehabilitación del aeropuerto Ramón Villeda Morales, afectado por las inundaciones dejadas por los huracanes Eta y Iota.

Castellón aseguró que se busca que la terminal esté habilitada a la brevedad posible para reestablecer los vuelos que atienden la zona norte de Honduras.

"Si el aeropuerto está listo antes de lo previsto cancelaremos las notificaciones vigentes y empezará la operación, tal vez esa es la confusión. No necesariamente estamos hablando que el aeropuerto no se vaya a abrir y seguimos trabajando en este reto tan complejo para que esté habilitado a la brevedad posible".

Castellón respondió de esa manera a información que circula en redes sociales sobre el cierre de la terminal por lo que queda del año, asegurando que la confusión se debe a notas que se han emitido por Aeronáutica Civil de Honduras a las aerolíneas.

"Aeronáutica Civil había emitido una nota para que las aerolíneas no emitieran boletos hacia San Pedro Sula antes del 15 de diciembre y eso estaba generando confusión porque ya se estaban emitiendo boletos a partir del 16 de diciembre. Por esta razón se pidió a aeronáutica que se emitiera un nuevo comunicado a las aerolíneas con fecha de restricción para el 30 de diciembre, pero eso no quiere decir que la terminal no se vaya a habilitar y esperamos que sea lo más pronto posible".

Castellón aseguró que una vez rehabilitada la terminal se va a solicitar que se emita una nueva comunicación a las aerolíneas para iniciar la emisión de boletos.

Poco a poco el lodo comienza a desaparecer en el aeropuerto Ramón Villeda Morales.

Los pisos de mármol y granito de la terminal A comienzan a brillar y la pista está despejada. El trabajo de 24 horas que están haciendo comienza a dar sus frutos.

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa) en el último comunicado informó que seguían los trabajos de limpieza coordinados de manera permanente con el consejo de administración, equipo técnico, legal, compañía de seguros y actores de la cadena aeroportuaria para tener habilitada la terminal de SPS en el menor tiempo posible antes de que finalice el año.

1.2 millones de pasajeros se movilizaron por el aeropuerto Ramón Villeda Morales en 2019.

El director de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (Ahac), Wilfredo Lobo, confirmó que el aeropuerto estará listo para operar a fin de año.

La buena noticia es que a partir de la evaluación aplicada a los equipos de navegación aérea se confirmó que el centro de radar y los radares no sufrieron daños. Lo que sí resultó afectado es el sistema de meteorología y el de radioayuda.

Los trabajos han sido intensos y en las próximas horas se electrificará la terminal.

En este momento se sigue trabajando en la limpieza, pero cada uno de los actores trabaja en lo que corresponde para poder habilitar el aeropuerto.

Hasta la fecha no hay una cifra de cuánto es la pérdida, pues se siguen haciendo evaluaciones de equipos y todavía no se ha electrificado la terminal.

A la vez se tiene que trabajar en la protección del aeropuerto y hacer los trabajos correspondientes en los circuitos que protegen la terminal aérea.

Por el momento algunas líneas aéreas operarán desde el aeropuerto Golosón, de La Ceiba.