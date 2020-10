Bancos de Honduras bajarán tasa de interés y ampliarán plazos de deudas

Tegucigalpa, Honduras.

Más de 80,000 micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y 400,000 empleados serán beneficiados con el acuerdo que firmaron ayer el Gobierno de la República y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) en pro de la reactivación económica de Honduras afectada por los efectos de la pandemia del covid-19.

El presidente de la república, Juan Orlando Hernández, anunció desde el domingo el histórico acuerdo entre banqueros, Gobierno y representantes de las mipymes que beneficiará al sector productivo más grande del país, aliviando los bolsillos de los empresarios, emprendedores y trabajadores.

“Entre los objetivos fundamentales del acuerdo con los bancos están, por un lado, el rescate de las empresas y, por otro lado, generar recursos a los más pobres”, expresó Hernández.

María Lydia Solano, directora ejecutiva de la Ahiba, explicó que los beneficiarios de este acuerdo son las mipymes que producen con L10,000 hasta los que tienen créditos bancarios de L36 millones.

La directora ejecutiva explicó que el acuerdo está dirigido en ampliar los plazos de pagos con menos tasas de interés. Habrá dos modalidades, unos podrán readecuar hasta por cinco años con fondos del sistema bancario nacional y otros de cinco a quince años con un fondo de liquidez de L4,000 millones del Banco Central de Honduras.

Tasas de interés

La Ahiba indicó que se definió una tasa de interés promedio para las pequeñas y medianas empresas, que es del 14.1%, y una para las microempresas, que es del 26.5%.

A partir de esta definición, los bancos readecuarán los créditos y podrán bajar el interés hasta un 2%, pero se definirá según tres escenarios planteados: uno, si la tasa de interés del préstamo inicial es menor que la que se definió como tasa promedio, la tasa se mantendrá abajo de ese porcentaje. Por ejemplo, si la tasa inicial era del 13%, la tasa se mantendrá igual después de la readecuación y el beneficio estará en la ampliación del plazo de pago.

acuerdo. El presidente Hernández junto a sus ministros se reunieron con representantes de la banca privada y de las mipymes .

Dos, si la tasa es superior al promedio hasta un 2%, los bancos reducirán el interés hasta dejarlo en la tasa promedio, según el tipo de empresa.

Por ejemplo, si la tasa es de 15.4% para una pyme, el banco bajará la tasa en 1.3%, dejando la tasa final en 14.1%.

Tres, si la tasa de interés es superior en más de un 2%, los bancos reducirán un 2% la tasa.

Por ejemplo, si la tasa es del 17%, el banco reducirá la tasa en 2%, dejándola en 15% al final.

Solano señaló que los tipos de créditos cubiertos incluirán hasta los gastos que realizaron algunos empresarios con sus tarjetas de crédito para mantener sus negocios operando, a los cuales se les dará un tratamiento especial.

Sobre el tratamiento de los intereses, el acuerdo manifiesta que la no capitalización de intereses significará que los intereses acumulados y no pagados se contabilizarán en un préstamo a tasa 0% y se pagarán en un plazo de 12 meses, así no seguirán cobrando intereses sobre intereses.

Según el acuerdo, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2020 para acercarse a los bancos a realizar la reestructuración.

Además, el acuerdo solo será para aquellos clientes a quienes la pandemia les afectó; o sea, clientes responsables y pagadores que después del 29 de febrero sus finanzas fueron afectadas.