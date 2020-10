Tribunal Superior de Cuentas confirma fraude en compra de hospitales móviles

Otros hallazgos 1. Invest-H no verificó la información presentada por Elmed Medical System ni tuvo la debida diligencia haciendo las investigaciones pertinentes con relación a la capacidad de la empresa para la fabricación de este tipo de estructuras. 2. Elmed Medical System presentó documentos ajenos Indebidamente como parte de su oferta y subcontrató a la compañía Vertisa Cevre Teknolojileri como ensamblador de los módulos hospitalarios, que al igual que su contratante no demostró experiencia. 3. Elmed Medical System utilizó facturas de compra con certificación NATO/OTAN, NCAGE TH663, para contratar con países europeos y que le pertenece a SDI Global LLC, de Ankara, Turquía. Esto no fue denunciado oportunamente por Invest-H.