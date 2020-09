Universidades pulen propuesta para mejorar sector educativo de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Por muchos años, el sistema educativo del país ha mostrado varias debilidades en cuanto a infraestructura, cobertura y aprendizaje, y con la llegada de la pandemia estas debilidades se agudizaron, poniendo en riesgo que más de 800,000 alumnos sigan con sus estudios este año.

Regresar a esos estudiantes al sistema será un reto para las autoridades educativas, por ello es necesario implementar estrategias para asegurar educación a los niños durante la crisis.

Ese y otros temas fueron tratados durante un conversatorio entre los representantes de la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) y los rectores de las universidades públicas y privadas.

La AMC, preocupada por cómo la crisis sanitaria ha agudizado las inequidades en materia de educación, solicitó a las universidades trabajar en identificar los principales retos que tiene el sistema en todos los niveles educativos y construir propuestas para mejorarlos.

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) están trabajando en su propuesta, mientras que la Asociación de Universidades Privadas de Honduras (Anuprih) ya tiene listo su borrador. Ambas propuestas serán socializadas y unificadas en un solo informe esta semana, el cual será presentado a la AMC y posteriormente a la Secretaría de Educación.

Marlon Brevé, presidente de la Anuprih, indicó que el objetivo de esta iniciativa es incidir en las autoridades del país y que lo usen para mejorar el sistema, que por varios años ha permanecido estancado.

Propuesta

Uno de los mayores retos en educación durante la pandemia es el acceso a internet y la falta de material didáctico, especialmente en las zonas rurales. Debido a eso, un 40% de los padres piensa en retirar a sus hijos del sistema este año.

Ante eso, la propuesta de las universidades privadas establece retos y soluciones a corto, mediano y largo plazo. En primera instancia se refiere al fortalecimiento de las plataformas digitales en lugares donde el acceso al internet es mayor, así como entregar materiales en donde no hay cobertura tecnológica.

El rector de Unitec indicó que se debe crear una plataforma para que los docentes y alumnos la usen de manera gratuita. La propuesta también establece que se debe planificar un retorno seguro y gradual a los centros el próximo año, así como reformar el Plan Estratégico del Sector Educación (Pese), aprobado en 2019, y el Currículo Nacional Básico con nuevos modelos educativos.

El vicerrector académico de la Upnfm, Bartolomé Chinchilla, dijo que con las estrategias que están trabajando se puede asegurar que los estudiantes regresen a clases. “Debemos contar con un sistema híbrido donde se den clases presenciales y virtuales mediante plataformas gratuitas”. Agregó que también es necesario mejorar las competencias de los maestros. Los entrevistados manifestaron que para fortalecer el sistema educativo las propuestas deben ir de la mano con fuertes inversiones.

“Si no se usa el 65% de la Tasa de Seguridad en educación, vamos a seguir igual; si no se usa el impuesto que pagan las empresas de telecomunicaciones, que lo tiene Conatel, para mejorar la conectividad en los centros, no vamos a avanzar”, puntualizó el rector de Unitec.