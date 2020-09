Transportistas anuncian protestas para la próxima semana

Tegucigalpa.



Inconformes por no recibir respuestas por parte del gobierno para una posible reactivación, los dirigentes del transporte interurbano de Honduras anunciaron una serie de protestas para la próxima semana.



Nelson Zúniga, representante y dirigente del transporte interurbano, informó que la protesta se debe a que no pueden seguir trabajando con las pruebas de pilotaje, pues estas representan pérdidas en el rubro.



"El pilotaje no significa una reactivación de la economía del sector transporte, tenemos seis meses de tener los buses guardados, la situación es difícil para todos los transportistas. En el pilotaje no hay ganancias para nadie", dijo esta tarde.





Zúniga lamentó que hasta el momento no tengan una respuesta por parte del gobierno. "Tratamos de buscar una salida conjunta, pero ante la negativa nos vemos en la necesidad (de la protesta) y ya tenemos la planificación de diferentes actividades para desde el lunes hacernos ver", dijo.



Recordó que no solo reportan pérdidas por operar sus unidades con el 50% de capacidad, sino también porque "la gente no está circulando, no está haciendo visita social, ni turismo", por lo que "sería lamentable que el sector transporte se reaperture de una manera irresponsable.



Actualmente solo hay seis rutas interurbanas autorizadas para operar en el marco de la apertura económica en su fase 1:



Ocotepeque - La Entrada, Copán (viceversa)

Tegucigalpa - San Pedro Sula (viceversa)

Tegucigalpa - Choluteca (viceversa)

San Pedro Sula - Choloma (viceversa)

Catacamas - Tegucigalpa (viceversa)

Juticalpa -Tegucigalpa (viceversa)