Educación desmiente pilotaje de centros educativos bilingües en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

El ministro de la Secretaría de Educación, Arnaldo Bueso, aseguró categóricamente este jueves que no se estará realizando ningún pilotaje en cuanto a centros educativos bilingües, tal y como dijo en horas de la mañana Milton Ayala, director departamental de Cortés, pero éste horas más tarde calificó la información vertida a través de los medios de comunicación como una "malinterpretación".

Director Milton Ayala

El director departamental de Educación había expresado que "hay padres que piden que sus niños vuelvan a clases, ya hay tres centros educativos listos para el pilotaje, aunque las clases se desarrollarán de manera virtual y presencial. A la población se le ha dicho en reiteradas ocasiones cómo cuidarse, pero se seguirán teniendo visitas por parte de Salud y Sinager en el marco del retorno paulatino de clases".

"El pilotaje será a partir del 1 de octubre, pero será por grupos. En cuanto a los centros educativos públicos miraremos posteriormente qué áreas rurales cumplen con las condiciones, pero de momento serán los gubernamentales, ya que el pilotaje es importante para tomar decisiones asertivas", añadió.

Secretario Arnaldo Bueso

En reacción a estas declaraciones, el ministro Arnaldo Bueso puntualizó en el sentido que "ha existido un mal manejo de información y ya me comuniqué con Milton, lo que estamos haciendo es que si los institutos bilingües nos piden que miremos cómo están trabajando para un retorno seguro a clases, la Departamental con gusto los atenderá, pero de eso a hablar de un pilotaje hay una gran diferencia".

El funcionario recordó que como Gobierno están implementando una estrategia de clases, pero acotó que todo será cuando la curva de contagios descienda significativamente. "Los estudiantes llegarán en grupos para que no se saturen los espacios de las aulas, también estamos trabajando para implementar un mecanismo de bioseguridad, así como apoyo psicosocial para alumnos, docentes, personal administrativo y otros".

Posteriormente, Milton Ayala comentó que "no se trata de un pilotaje con alumnos lo que mencioné; es decir, vamos a acompañar a los centros educativos privados a iniciar un proceso de revisión de cómo se han preparado, pero al final todo está en manos de Sinager, ellos tienen los lineamientos; que no se me malinterprete".

Ante efectos de la pandemia

Honduras, con 9.3 millones de habitantes, ha puesto en marcha programas educativos a través de la televisión y la radio, aunque expertos advierten que no es suficiente para llegar a los niños más vulnerables que no tienen señal de cable o no disponen de un televisor o un radio en casa.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), más del 60% de los hondureños carece de acceso a internet y el 91% de los que tienen acceso a la red es a través de un teléfono celular prepago.

Según un estudio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sobre "Los padres de familia opinan respecto a la educación hondureña en el contexto de COVID-19", el 40% de los 56,578 progenitores entrevistados indicaron sentirse inseguros sobre el hecho de que sus hijos pueden terminar el año lectivo por problemas económicos.

Especialistas consideran que la matrícula de alumnos podría bajar de 1.8 millones en 2020 a un millón en 2021 por falta de tecnología y los elevados niveles de pobreza, que afecta a más del 60% de los hondureños y desigualdad social.