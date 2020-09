Aún no hay consenso para nueva ley electoral de Honduras

Tegucigalpa.



A diez días para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a elecciones aún no se aprueba la nueva ley electoral. Los comicios que elegirán al próximo presidente de Honduras, alcaldes y diputados están programadas para noviembre de 2021.



Antonio Rivera Callejas, vicepresidente del Congreso Nacional, informó que aún no hay consenso para la aprobación del reglamento de las elecciones, por lo que será hasta la próxima semana que se introduzca al Parlamento el nuevo dictamen de la nueva ley electoral.



El diputado (Partido Nacional) explicó que el dictamen está siendo revisado artículo por artículo, de los más de 300 que contiene la nueva ley electoral; en ese sentido, reiteró que por eso es imposible entregarlo este jueves, como se tenía agendado.



Rivera Callejas indicó que para que la ley sea aprobada se requiere de mayoría calificada y que por la cantidad de artículos del dictamen no se puede discutir sin que no haya un total consenso entre todas las bancadas del Congreso Nacional.



"Hubo algunos contratiempos pequeños de última hora, se hará una última revisión y el espíritu de la nueva ley electoral se mantiene intacto, pero será entregado hasta la próxima semana, estamos a tiempo todavía, ayer trabajamos hasta altas horas de la noche, sin embargo, no pudimos concluir", acotó Rivera Callejas.



El vicepresidente del Poder Legislativo explicó que este jueves se entregará una condecoración a la embajadora de Taiwán, Ingrid Hsing, y que hay otros cinco dictámenes que se conocerán en la sesión, por lo que no habrá tiempo para terminar el proyecto de la ley elecetoral; en ese sentido trabajarán mañana y el fin de semana para concluir el consenso.



Concluyó Rivera que que se busca un acuerdo respecto al dinero que se paga a los partidos políticos por cada voto, aunque se mantiene el valor de 59 lempiras por voto.