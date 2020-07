"Parece una pesadilla": compañeros de Pablo Matamoros lloran su muerte

Tegucigalpa, Honduras.

Muy impactados y enormemente tristes, compañeros de Pablo Matamoros (54), jefe de prensa de HCH, dieron a conocer este jueves el fallecimiento por COVID-19 del comunicador hondureño.

"Parece una pesadilla, estaba segura que nos íbamos a recuperar de este horrible virus y que regresaríamos sanos al canal, él era un pilar en la empresa. Aún no lo puedo creer, Denis Andino y yo estamos destrozados porque ni siquiera podemos ir a darle cristiana sepultura", dijo la presentadora Ariela Cáceres en una llamada.

La comunicadora Patricia Castañeda no pudo contener el llanto al referirse a la muerte de su compañero, a quien definió como un hombre intachable y lleno de principios. "Al escuchar la noticia se oyeron gritos en la empresa. Pablo era mi hermano, trabajamos juntos durante 20 años, desde que inició el canal. Él era un gran amigo y la persona más educada que he conocido. Sin duda alguna HCH no será lo mismo sin él. Deja un gran vacío que nadie podrá llenar", expresó Castañeda.

Carolina Lanza, presentadora del canal, también dijo estar destrozada con la noticia y afirma que jamás olvidará a Matamoros, pues aprendió mucho de él. "No hay palabras suficientes para expresar todo el cariño que le tenemos a Pablo, lo extrañarémos demasiado. Será duro pasar al lado de su oficina y no verlo más".

El reportero Alex Cáceres, quien también padece COVID-19, expresó estar muy dolido por la partida de su jefe y amigo. "Damos gracias a Dios por haber conocido a Pablo, él era más que un jefe, era un gran amigo. Nos aconsejaba y estaba lleno de principios", comentó Cáceres.

"Estamos con un nudo en la garganta, jamás pensamos tener que dar esta noticia. Nuestro compañero ha partido dejando un gran legado. Fue muy profesional en su trabajo, siempre estaba pendiente de cada detalle de la noticia. Estamos de corazón con sus familiares", comentó la presentadora Cesia Mejía.

Los reporteros y presentadores del canal lamentan no poder darle cristiana sepultura a su compañero Pablo Matomoros debido a la pandemia.

- Planeaba retirarse pronto del periodismo -

En recientes declaraciones, el comunicador de 54 años dijo que planeaba retirarse en futuro cercano del periodismo “y dedicarme a mi otra profesión, la de abogado, otra posibilidad es poner mi propio negocio, la realidad del país a veces nos quita algunas expectativas”.

Otra expectativa de Matamoros era llegar a la edad de 60 años, “el ser humano debe llegar hasta esa edad, con buena calidad de vida, es que después vienen los achaques”.

Quienes lo conocieron se refieren a él como un gran ser humano, “no soy rencoroso, usted me puede venir a reclamar, a regañar , pero rápido yo borro esa situación“