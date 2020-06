Registran aumento de muertes domiciliarias por covid-19

TEGUCIGALPA.

La Asociación de Funerarias de Honduras considera que la emergencia por el covid-19 es mayor a lo que reflejan las cifras oficiales, ya que en sus registros hay un incremento de muertes intradomiciliarias.

Edwin Lanza, presidente de dicha organización, explicó que en las últimas semanas hay un elevado número de personas que mueren en sus casas con síntomas parecidos a los del covid, como dolores en el pecho; pero la mayoría solo se registra como sospechosos de esta enfermedad y no les hacen las pruebas post mortem.

“Estamos registrando que en los hogares están falleciendo bastantes personas. No van a hospitales y tampoco está llegando a tiempo Medicina Forense”, dijo Lanza.

Claves 1- Morgue del Hospital Escuela sigue deteriorada Autoridades alertan que la morgue de ese centro asistencial sigue sin poder usarse. Los congeladores están malos y causa la descomposición de cadáveres, piden apoyo para el manejo de cuerpos. 2- Cementerio municipal para muertos por covid-19.La Alcaldía del Distrito Central ha abierto fosas para que familiares depositen a sus deudos en un predio adonde no pagan por el terreno, solo por el entierro. Está en el kilómetro 14 en la salida a Olancho. 3- Reportan más de 800 muertos por el virus Asociación de Funerarias asegura que desde abril son más de 800 personas que han tenido que enterrar bajo el protocolo del covid-19 y a muchos no les hacen la prueba post mortem.

Esto hace que los familiares busquen desesperados conseguir actas de defunción, porque necesitan acreditar las muertes para dar fe de su fallecimiento y proceder a enterrarlos.

“Esos entierros no están siendo regulados por el Gobierno, la gente busca cómo solventar su problema porque la cifra de muertes es alta y es más del doble de las que reporta el Gobierno”, explicó el representante de las funerarias.

Las cifras. Según el registro que tienen las funerarias, el mayor número de decesos en los hogares se da en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

“Las cifras son alarmantes. Tenemos 489 personas fallecidas solo en el Distrito Central. Esto sumando tanto las muertes en los distintos centros hospitalarios y las que se dan en casa. Desde abril suman 489 personas que han recibido cristiana sepultura bajo el protocolo de covid-19”, dijo Lanza.

Llamada de auxilio

Julissa Villanueva, exdirectora de Medicina Forense, confirmó que se está viendo un incremento en fallecimientos por covid-19, tanto en hospitales como domicilios.

“Son constantes las llamadas de auxilio de familias que dentro de sus casas tienen algún fallecido. Pero también pese a que Medicina Forense es la llamada a colaborar para que establezca las causas y manera de muerte, no está llegando.

Deben articularse las instituciones para apoyar a las familias con sus muertos. Julissa Villanueva, médico forense

Medicina Forense debe hacer la inspección, pero no se está haciendo”, dijo Villanueva. Esto solo es una muestra de la falta de articulación que deben tener el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Secretaría de Salud y Medicina Forense para que atiendan con inmediatez los fallecimientos domiciliarios, afirmó.

“Si no hacen esto, aumenta la tragedia y daño psíquico de las personas al tener un familiar en su casa, el riesgo de contaminación por no tener medidas de seguridad y no poder enterrarlo.

Debe haber una coordinación, si no encontraremos cadáveres de 12 hasta 24 horas y nadie se hará responsable de ellos”, advirtió Villanueva.