Se acaban las pruebas en el nuevo centro de triaje que opera en Infop

Tegucigalpa, Honduras.

“Quiero que me atiendan a mi papá. Solo les pido un cupo, no puede respirar. Lo llevamos a los hospitales y no hay cupo, por favor, ayúdennos, está mal, es diabético y ocupo que lo reciban”. Ese era el clamor de Antonio ayer cuando llegó a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en Tegucigalpa.

El hombre desde la madrugada subió a su padre a su carro y visitó los hospitales, pero en ninguno encontró cupo. Entonces decidió llegar al centro de triaje en Infop y pedir ayuda, pero la fila era larga y había que esperar, mientras su padre con la respiración acelerada en el asiento del carro esperaba.

Como él, muchos capitalinos llegaban en busca de ayuda; unos con los síntomas; otros para ser evaluados porque aseguraban haber tenido contacto con un pacientes positivo de covid.

Las filas eran largas, los que presentaban síntomas reflejaban agotamiento, el dolor era evidente en sus rostros; pero la necesidad de ser atendidos los hacía esperar de dos a tres horas en largas filas.



Se quedan sin pruebas. “Se acabaron las pruebas”, gritó uno de los que llegó a la carpa de triaje en Infop. Esto generó malestar en los que esperaban ser atendidos, todos buscan que les hagan el examen para saber si son o no positivos de covid-19.



“Sí se agotaron, pero se espera un abastecimiento para realizar el muestreo a quienes llegan al Infop. Las pruebas se practican a los sospechosos, no a todos los que lleguen al triaje, se trata de ver qué personas son sospechosas, quienes presentan síntomas, y así se clasifican”, manifestó Carlos Cordero, comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).



Decesos. Al menos cuatro personas perdieron la vida después de haber ingresado al centro de atención en Infop. Informes establecen que tres pacientes fallecieron en las instalaciones del Infop y uno cuando era trasladado de allí hacia el Hospital General San Felipe, ya que su estado era grave. Las autoridades de Salud informaron que en el Infop hay 1,400 camas para poder atender a pacientes las 24 horas del día.