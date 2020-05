Más de 30 detenidos en cacería contra "El Porkys"; van más de tres meses de su fuga y aún no lo capturan

San Pedro Sula, Cortés.

Exactamente tres meses y seis días se cumplen hoy desde que Alexander Mendoza, alias El Porkys, jefe de la Mara Salvatrucha (MS-13), protagonizó una fuga como de película de narcotráfico tras ser llevado a los juzgados de El Progreso, al norte de Honduras.

Hasta la fecha, los cuerpos de Seguridad del Estado han realizado múltiples capturas de sospechosos para llegar hasta la punta del hilo y encontrar la ubicación del líder de la MS a nivel nacional, quien entre sus cuentas pendientes tiene el asesinato de las fiscales Marlene Banegas y Olga Eufragio, hecho registrado en octubre de 2014.

Datos - En la Mara Salvatrucha, tras distintos roles, llegó a ser el líder a nivel nacional. -Alexander Mendoza fue detenido en 2015 y los fiscales que investigaron su caso en ese entonces fueron asesinados. - El 23 de febrero de 2016, tras averiguaciones y recolección de indicios, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ejecutó la operación Avalancha contra la MS-13 en la que a él y su estructura le aseguraron bienes, sobre todo en San Pedro Sula. - En 2018 fue condenado a 20 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.

La violenta fuga de "El Porkys" dejó como saldo la muerte de uno de sus colaboradores y cuatro policías. Tras lo sucedido, las autoridades se internaron por diferentes puntos y cercaron distintos accesos para alcanzar los pasos de "El Porkys", quien según expertos en temas de seguridad, usó más de 20 hombres para lograr su objetivo final...huir de la justicia a como diera lugar.

Posteriormente la Secretaría de Seguridad informó que se daría 2 millones de lempiras como recompensa a quien dijera la ubicación de "El Porkys", pero hasta ahora aún no hay una respuesta concreta.

Ricardo Castro, director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), aseguró a LA PRENSA que en ningún momento han dejado de intensificar acciones contra Alexander Mendoza.

"Una cosa es lo que está ocurriendo con la pandemia en el país y otra es la ubicación de este marero. Seguimos trabajando fuertemente en los puntos donde pudiera estar y de los involucrados en torno al caso, la investigación está avanzada, aquí no se escapará nadie de su responsabilidad", afirmó Castro.

El criminólogo sampedrano Herman Vogelsang califica las capturas de la Policía sobre este caso como "un circo", ya que aduce que no hay nada en concreto acerca de la ubicación de "El Porkys" y las pruebas en su contra no son contundentes.

"No es posible que a estas alturas y sabiendo del tipo de perfil de Alexander Mendoza, no lo puedan atrapar, tenemos muchos policías y tecnología a la mano (drones, escuchas, entre otros métodos de inteligencia). El Gobierno prometió una fuerte recompensa y hasta ahora no se miran resultados", agregó el experto en temas de seguridad.

Según Vogelsang, existen dos teorías en torno al caso de "El Porkys": o está muy bien escondido y recibiendo ayuda de otras personas que son "importantes" en el país, o lo mataron y desaparecieron a raíz de la alta información que manejaba, si ese fuera el caso.

De acuerdo con los datos que la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (Fnamp) proporcionó a LA PRENSA, hasta el 18 de mayo son 31 los detenidos a nivel nacional por una posible vinculación con "El Porkys"; se han decomisado 14 vehículos; 63 armas de fuego; 84 cargadores; 1,025 municiones; 34 uniformes falsos; 54 chalecos; 11 gorras y 37 celulares.

Ruy Barahona, vocero del Poder Judicial en San Pedro Sula, explicó que no se han presentado requerimientos fiscales contra ninguno de los detenidos por el caso de "El Porkys". "Hasta ahora judicialmente no se tiene ninguno, en los juzgados se desconoce esa situación porque no han recibido requerimiento alguno por esa causa", dijo.

Detalles de la mayoría de sospechosos detenidos tras fuga de "El Porkys":

1. El 13 de febrero, horas después de la fuga, se arrestó en El Progreso a Franklin Eduardo Mairena Rodríguez, Carlos Alberto Cárdenas García y Denis Francisco Sabillón Durón.

Los primeros detenidos luego que "El Porkys" se diera a la fuga en El Progreso.

2. El 14 de febrero, Alvin Edgardo Castillo, alias El Niky, fue aprehendido en la colonia Machi de El Progreso, Yoro.

Presentado por agentes Antimaras un día después del feroz escape del jefe de la MS.

3. El 16 de febrero, Fusina, a través de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público, mediante búsqueda y rastreo ubicaron un objetivo en la aldea el Zapotal de San Pedro Sula.

En este punto encontraron un centro de operaciones y logístico el cual funcionaba como un narcolaboratorio, un taller de mecánica y pintura, en el cual según indagaciones, pintaron vehículos simulando ser de autoridades policiales, también almacenaron armas, municiones de diferentes calibres, droga, vehículos, motocicletas y dinero en efectivo.

Los arrestados fueron José Enrique Guzmán Cartagena, José Ricardo Castillo Molina, Joxan Joad Umaña Santos y Juan José Fugón Mayorga. A ellos se les encontró 200,000 lempiras y diferentes armas.

En el sitio se halló una ambulancia la cual fue utilizada para pasar desapercibidos por las autoridades policiales. Al interior de los vehículos se encontró droga, supuesta marihuana, equipo para procesar su distribución, sistema de embalaje, máquina selladora de bolsas, licuadoras de alta potencia para procesarla, balanzas, blister y otros artículos para la elaboración de los alucinógenos.

José Cartagena, José Castillo, Joxan Umaña y Juan Fugón siendo custodiados por militares y Antimaras.

4. El 17 de febrero, en una operación de vigilancia y seguimiento en la aldea El Ocotillo, San Pedro Sula, un equipo de la Fuerza Antimaras detuvo a Adán Rosales, alias El Ray, considerado uno de los gatilleros de la Mara Salvatrucha y quien asumía el rol de extorsionador.

Su compinche era Darwin Alberto Cardona Bu, alias El Suspenso, quien se desempeñaba como uno de los principales recolectores del dinero de la extorsión. A ambos se les decomisó dinero, armas de fuego y celulares.

La Policía los vinculó con la fuga de Alexander Mendoza en El Progreso.

5. El 19 de febrero, a través de un seguimiento en la aldea San Isidro, sector El Merendón, San Pedro Sula, agentes de la Fnamp, Dipol y la Policía Militar, capturaron a otros sospechosos de la fuga de "El Porkys".

Se trata de Leyvin Geovany Zúniga Zúniga, alias El Solo, considerado como el principal cabecilla en la colonia Suazo Córdoba; Kevin Alexander Alvarado Ayala, alias El Blis, cabecilla en el sector El Merendón; Juan Antonio Zavala Maradiaga, alias El Gigante, cabecilla en sector El Merendón; Pedro Luis Hernández Rodríguez, alias El Dexter, distribuidor de drogas en El Merendón; Nestor Josué Romero Reyes, alias El Meneco, distribuidor de droga en El Merendón.

Fueron varios minutos de tensión ya que los vecinos exigían que les mostraran a los capturados, pues según ellos, habían sido golpeados. Dos motocicletas que estaban decomisadas habían sido llevadas por la turba, pero policías militares les dieron seguimiento y a pesar del enfrentamiento lograron recuperarlas.

Los vecinos mostraron varios casquillos de las armas disparadas, según ellos, por los uniformados, pero no se reportaron personas heridas en el lugar. Como forma de protesta los habitantes de la aldea quemaron llantas para cerrar las salidas de la comunidad, sin embargo, los uniformados hicieron disparos al aire para despejar las calles y evacuar la zona.

Para las autoridades fue una odisea sacarlos del lugar ante la oposición de la población.

6. Siempre el 19 de febrero, la Fuerza Antimaras esposó a José Rodolfo Díaz Brizuela, alias El Rokero, quien se desempeñaba como recolector del dinero producto de la extorsión y confesó haber participado en la fuga realizada en El Progreso, Yoro.

Se le decomisó un arma de fuego tipo fusil AK-47, su respectivo cargador, dos granadas de fragmentación, seis proyectiles y un celular.

Afirmó al momento de su captura que participó en el convenio para liberar a Alexander Mendoza.

7. También el 19 de febrero, los agentes Antimaras, Dipol y Policía Nacional ejecutaron una operación de vigilancia y seguimiento en colonia La Guadalupe, San Manuel, Cortés, donde lograron arrestar a Joseph Alexander Pérez López, alias El Chinola, Ensel David Medina Romero, alias El Pipo, un tercero conocido como El Malilla, los tres eran recolectores de extorsión.

Se les decomisó dinero, una pistola con su respectivo cargador, varios proyectiles y tres celulares de diferentes marcas.

Cayeron como parte de la red de sospecha en el salvaje escape de "El Porkys".

8. El 20 de febrero, un equipo de la Fnamp dio detención a Daneri Dubón Mateo, alias El Casacualco, quien según la información obtenida, era uno de los principales sicarios y encargados del programa de la extorsión.

Este individuo confesó haber participado en la muerte de dos oficiales de la Policía Nacional y dos miembros de la Policía Militar en el enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y miembros de la MS durante la fuga de "El Porkys". Dijo haberse uniformado como un falso policía militar, prestó seguridad afuera del Palacio Municipal y utilizó un arma de uso prohibido AR-15. Le decomisaron un arma de fuego, su cargador, proyectiles y dinero en efectivo producto del cobro de extorsión.

Su misión era desarmar a los policías, según confesó "El Casacualco".

9. El 21 de febrero, una operación dejó el decomiso de potentes armas, municiones, pertrechos militares y policiales en el interior de una vivienda en la colonia Miramontes de Tegucigalpa, capital de Honduras.

En ese momento detuvieron a Carlos Roberto García Torres, alias Muerte (supuesto cómplice de "El Porkys"), Karla Patricia Paz Figueroa (presunta socia de "El Porkys"), Fernando Lizbeth Zelaya Paz, Iris Sarahí Sierra Núñez y Mirna Yaneth Paz.

Importante arsenal le encontraron a esta pareja y a sus compinches en la capital.

10. El 29 de febrero, a raíz de una denuncia anónima, varios equipos de Seguridad se desplazaron hasta la 13 calle, 14 avenida del barrio Cabañas, ya que había un vehículo sospechoso en el que supuestamente se conducía una persona armada.

Según la información obtenida, el carro fue abandonado por un individuo que tenía vinculación con la liberación de Alexander Mendoza. Tras la inspección se hallaron nueve armas de fuego de diferentes calibres, 15 chalecos antibalas de color negro, 15 cargadores para pistola, una granada de fragmentación y cuatro uniformes similares a los de uso militar.

Evidencia mostrada de todo lo encontrado al interior del automóvil abandonado.

11. El 2 de marzo, en una operación de vigilancia y seguimiento en el sector Dos Caminos, Villanueva, Cortés, aprehendieron a Marvin Alexander Guevara Villanueva, alias El Pijía, quien según las investigaciones, era uno de los cabecillas de la MS en Villanueva.

Las indagaciones detallan que cuenta con un amplio récord criminal y habría participado también en el escape de "El Porkys". Le decomisaron un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador, calibre 9mm, 15 cartuchos de 9mm, dinero en efectivo y una motocicleta.

Este supuesto jefe de la MS habría ayudado a "El Porkys" a darse a la fuga.

12. El 12 de marzo, agentes Antimaras y de Inteligencia se movilizaron a la colonia Tepeaca, sector Aurora, San Pedro Sula, observaron que dos miembros de la estructura MS se dieron a la fuga al ver la presencia del personal uniformado, estos llevaban consigo un saco plástico color rojo y una mochila de color azul, abandonándolo y huyendo en dirección desconocida.

Al revisar el saco se logró encontrar un fusil AR-15, una escopeta calibre 12, una arma de fabricación hechiza (chimba) calibre 22.mm, un cargador con 28 cartuchos sin percutir calibre 5.56mm y 426 cartuchos de AK 47. Dichas armas y munición pertenecían a miembros de la estructura, por lo que fueron remitidas para practicarles el peritaje correspondiente y verificar el grado de responsabilidad en la fuga de Alexander Mendoza.

La Fuerza Antimaras mostrando lo hallado en un saco y en una mochila que dejaron criminales mientras huían.

13. El 14 de mayo, las autoridades llevaron a cabo un operativo en la residencial Alcalá de San Pedro Sula, donde fueron detenidos cuatro supuestos miembros de la Mara Salvatrucha, entre ellos un cabecilla y el cual habría participado de manera directa en la liberación de alias El Porkys.

Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Fugón Mayorga, alias El Juanca, considerado un administrador de dicha estructura en San Pedro Sula y se le supone responsable de haber participado en la fuga de "El Porkys" el pasado 13 de febrero en la ciudad de El Progreso, Yoro.

El segundo detenido en el operativo fue Cristian Eduardo Fugón Pineda 23 años, alias El Kito, además de Yunairy Yajaira Turcios Sarmiento, conocida como la Yajaira y Cindy Paola Ramos Dubón, alias La Pao.

Les decomisaron 257,254 lempiras, un arma de fuego tipo fusil AK-47 con su respectivo cargador y 30 cartuchos calibre 7.62 mm. Además, seis paquetes de marihuana, cinco celulares, una cadena de oro, una de plata, una esclava de plata y un vehículo turismo.