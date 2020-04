Honduras entra a la temida fase cuatro de la pandemia

Van 7,600 detenidos por no respetar el toque de queda TEGUCIGALPA. La Policía Nacional ha detenido a 7,684 personas por no respetar el toque de queda que el Gobierno ordenó desde el pasado 15 de marzo. Las personas que han sido requeridas es por no acatar las disposiciones que pretenden frenar la propagación del Covid-19, que ya deja 22 muertos en el país. Los agentes de la Policía Nacional realizan retenes en diferentes puntos del país para evitar que la gente salga de sus viviendas durante el toque de queda. Sin embargo, hay quienes se arriesgan a salir sin ninguna justificación. Jair Meza, vocero de la Policía, indicó que además de las 7,684 personas detenidas, se han decomisado 2,181 vehículos. Ayer la población no podía circular por las calles, no obstante, hay muchos que hicieron caso omiso y fueron detenidos. En diferentes puntos del país los elementos policiales arrestaron a 268 personas y decomisaron 62 vehículos entre carros y motocicletas. Las autoridades pidieron a la población quedarse en casa y salir solo si es una emergencia médica. Hoy saldrán los ciudadanos que su número de identidad finaliza en 4, 5 o 6.En los 12 municipios de Cortés y El Progreso, Yoro, está prohibida la circulación. Las personas son detenidas durante 24 horas.