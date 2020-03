Gobierno de Honduras prolonga plazo para pago del ISR para mipymes

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que para evitar la pérdida de empleos en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa a causa de la emergencia de coronavirus se prolongará el pago del Impuesto Sobre la Renta.

"Privilegiaremos a la micro, pequeña y mediana empresa que es la que produce el 70 por ciento de los empleos en Honduras para que me garanticen que esos empleos no se pierdan y no se cancelen, a cambio de que el Impuesto Sobre la Renta, que estaba programado por ley para pagarse el 30 de abril, no se pague en esa fecha sino que se difiera para más adelante, porque sabemos la falta de liquidez de las empresas", agregó el mandatario.

El mandatario agregó que ya habló con el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, para que se apoye la medida y se discuta en el pleno del Legislativo. "Buscamos salvaguardar estos empleos de sus colaboradores".

También quiero decirle a la microempresa que por medio de Banhprovi estamos buscando un proceso para que se revitalicen con recursos frescos. "Estamos hablando con el presidente del Banco Central y también con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para apoyarlos con esos recursos para el proceso de reconstrucción".

Hernández dijo que en el sector maquilador "también estamos trabajando un esquema para apoyarlos de igual forma".