Honduras reduce homicidios hasta un 38.5% en medio de crisis por coronavirus

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras redujo el número de homicidios hasta un 38.5 % en marzo en medio de la crisis por el coronavirus, ante la cual el Gobierno ha ordenado el confinamiento de la población en los hogares y la restricción de la movilidad, informaron a Efe las autoridades.



La mayoría de los ciudadanos se han visto obligados a quedarse en casa desde que el Gobierno ordenó un “toque de queda absoluto”, cerró los centros educativos, los comercios y promovió el teletrabajo para contener la expansión del virus.



Desde que el Gobierno, que preside Juan Orlando Hernández, estableció las medidas ante la emergencia por el coronavirus, los homicidios se han reducido en el país centroamericano, considerado uno de los más violentos del mundo, según las autoridades de seguridad.



Entre los días 1 y 25 de marzo se registraron en Honduras 185 asesinatos, 116 menos (38.5%) frente a los 301 reportados en febrero pasado y 85 menos (31.4 %) con respecto a enero, según un informe de la Secretaría de Seguridad.



Esa reducción es atribuida por las autoridades a las medidas impuestas por el Gobierno, dijo a Efe vía telefónica el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jair Meza. “Dentro de la negativo, la toma de decisiones y establecer ciertas medidas ha ayudado a la reducción de los delitos, principalmente de los homicidios”, enfatizó Meza.

DISMINUYEN ASALTOS Y HURTOS

Sin precisar cifras, el portavoz dijo que la presencia de policías y militares en las calles ha contribuido además a reducir el hurto, los asaltos, la violencia doméstica y el tráfico de drogas en el país.



Indicó que “más de 200 personas han sido detenidas” y varios vehículos han sido decomisados a ciudadanos que circulan en las calles, a pesar de que no tienen autorización para hacerlo.



“Vamos a seguir con este tipo de operaciones durante el toque de queda absoluto, los ciudadanos deben atenderlos y permanecen en casa”, subrayó.



Los ciudadanos detenidos por violar el toque de queda son enviados a una posta de la Policía Nacional por 24 horas, mientras que los vehículos decomisados serán entregados a los propietarios después que pase la crisis por el coronavirus, añadió.



Meza indicó que quedarse en casa es la “mejor medida” para contener la propagación del coronavirus en el país, donde hay “alto índice de infectados”, y pidió a la población “poner su granito de arena” para prevenir la enfermedad.



“No queremos que esta pandemia se convierta en un problema grave en nuestro país, así que quedémonos en casa para no poner en riesgo la vida de sus familias y la de nosotros (las fuerza de seguridad) porque corremos el riesgo de ser infectados”, enfatizó el portavoz de la Secretaría de Seguridad.

UNA MUERTE Y 67 CASOS

Honduras registra 67 casos confirmados y la muerte de un hombre de 60 años, quien falleció por complicaciones causadas por el coronavirus, en el norte del país.



El hombre, cuyo nombre no fue difundido, falleció ayer en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela tras complicarse con una cardiopatía y neumonía, según las autoridades sanitarias.



Para evitar la propagación del virus y que las personas no salgan de casa, el Gobierno distribuye desde el miércoles alimentos a unas 800,000 familias pobres que por la emergencia no pueden a trabajar.

OPS PIDE EXTENDER TOQUE DE QUEDA

La representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Honduras, Piedad Huerta, recomendó hoy al Gobierno extender el toque de queda absoluto en el país, que según el decreto ejecutivo está vigente hasta el día 29.



Huerta destacó la importancia de que las medidas sean extendidas para frenar el avance del coronavirus en Honduras y pidió a la población que las acate, ya que es la manera “más efectiva” para evitar el virus.



Grupos de españoles y estadounidenses salieron la víspera de Honduras hacia sus países tras quedarse en esta nación por las medidas impuestas por el Gobierno.



Los españoles salieron desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, norte de Honduras, en un vuelo fletado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y su salida de Tegucigalpa fue apoyada por la Embajada española en este país.



La Embajada de Estados Unidos en Honduras indicó que en los últimos días han salido del país 2,272 estadounidenses “gracias al arduo trabajo del personal” de esa legación diplomática, el Departamento de Estado y el Mando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU (SouthCom).