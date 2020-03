Honduras: Protocolo de seguridad e higiene para prevenir el Covid-19

Tegucigalpa, Honduras.

Tras que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández confirmara que el número de casos por coronavirus asciende a seis, el país ha implementa diferentes medidas de seguridad, como el cierres de fronteras y de algunos negocios.

Y por su parte, la secretaría de seguridad ha implementado su protocolo de seguridad e higiene nacional para prevenir el contagio del coronavirus.

Protocolo íntegro:

Corresponde a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social la inspección y evaluación de los centros de trabajo, así como velar por el cumplimiento a la normativa laboral vigente en materia de prevención sobre higiene y seguridad.

Este protocolo tiene por objeto dar a conocer medidas de prevención y control de la infección y propagación del COVID-19, el procedimiento es aplicable a todos los empleadores y trabajadores de Honduras.

Establecer las condiciones de Seguridad y Salud en que deben desarrollarse las labores en los centros de trabajo sin perjuicio de las reglamentaciones que se dicten para cada actividad en particular.

Para los efectos de aplicación de este protocolo se entenderá como medidas de prevención en los centros de trabajo:

a) Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las actividades relacionados en los centros de trabajo.

b) Garantizar el desarrollo de programas permanentes de seguridad y salud en el trabajo encaminado a proteger y mantener la salud de los trabajadores y funcionamiento de sus actividades.

c) Observar en todas las actividades que realizan los centros de trabajo, las disposiciones legales referentes a normas y medidas de seguridad y salud aplicables.

d)Adoptar medidas apropiadas para informar, proteger, fomentar y promocionar la salud de los trabajadores en los centros de trabajo; difundiendo entre los trabajadores los

instructivos y las medidas de prevención que se emitan y adopten sobre el COVID-19.

e) Realizar programas de capacitación sobre los riesgos a los que se encuentra expuestos los trabajadores en los centros de trabajo, haciendo énfasis en las medidas de control y prevención.

f) Cumplir las disposiciones de este protocolo, así como las normas, reglamentos, manuales e instructivos que se creen para la prevención del COVID-19.

g) Abstenerse de cualquier actividad que ponga en peligro la propia seguridad de empleados, empleadores y demás personas.

h) Abastecer del equipo de protección personal necesario de acuerdo a las actividades y puestos de trabajo.

i) Utilizar y mantener activos los sistemas de salud y seguridad en el trabajo utilizados para la prevención de riesgos profesionales; así como acatar todas las normas y recomendaciones que tengan que ver con su salud.

j) Mantener comunicación permanente con la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, hospitales y clínicas públicas y privadas para tomar las medidas preventivas para el cuidado de la salud.

k) Se debe mantener entre las instancias públicas y privadas una estrategia para la vigilancia sanitaria internacional.



2. ANTECEDENTES

COVID-19 es un grupo de virus que son comunes entre los animales, en casos raros son lo que los científicos denominan zoonótico, lo que significa que pueden transmitirse de animales a humanos, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC por sus siglas en inglés) el nuevo COVID-19 fue denominado por la OMS como COVID-19.

Los virus afectan a las personas generalmente de manera leve o moderada iniciando en el tracto respiratorio superior de forma similar a un resfriado común. Los síntomas del COVID-19 incluyen secreción nasal, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y fiebre, que puede durar un par de días. Para aquellos con un sistema inmunitario debilitado especialmente poblaciones vulnerables como personas de la tercera edad existe la posibilidad de que el virus pueda causar una enfermedad del tracto respiratorio mucho más grave como una neumonía o bronquitis.

Actualmente se cree que el COVID-19 es más leve que el SARS y el MERS y lleva más tiempo

desarrollar síntomas, los pacientes detectados hasta la fecha a nivel mundial han experimentado una tos leve durante una semana seguida de dificultad para respirar.

4. CONSIDERACIONES GENERALES

Para evitar el estigma y la discriminación en los centros de trabajo, se recomienda el uso y

aplicación del presente protocolo en prevención del COVID-19, considerando lo siguiente:

a) No hacer discriminación alguna de raza, religión, edad, sexo a cualquier caso sospechoso

de COVID-19, y determinar las acciones preventivas y reactivas.

b) Mantener la confidencialidad de la información de los trabajadores con el COVID-19

confirmado.

c) Adquirir conocimiento actualizado sobre la prevención, transmisibilidad, gravedad y otras

características del COVID-19, así como las nuevas instrucciones de las autoridades de

Gubernamentales.

5. MEDIDAS DIRIGIDAS A LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES PARA LA

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19

a) Lavado de manos con agua y jabón de forma recurrente, para estos efectos, cada empleador deberá estructurar una guía del correcto lavado de manos y la frecuencia del mismo, de acuerdo a la actividad económica de cada empresa.

b) El patrono está en la obligación de proveer a sus trabajadores de insumos de prevención e

higiene en el centro de trabajo como ser gel de manos, jabón líquido antiséptico, guantes,

equipo de protección personal y mascarillas cuando corresponda y cualquier otro que

instruyan las autoridades de Gobierno.

c) Utilizar gel de manera frecuente que contenga alcohol al 70% u otro desinfectante

promovido por la Secretaría de Salud, antes de ingresar a las instalaciones de su centro de

trabajo, así como en sus diferentes áreas o puestos de trabajo.

d) En los casos que señale la Secretaría de Salud, en virtud del tipo de trabajo que se

desempeñe e implique un contacto directo y permanente con personas infectadas con el

COVID-19, deberán utilizar guantes, gafas de protección ocular, vestimenta y mascarilla,

al quitarse el equipo anteriormente mencionado, se debe evitar el contacto interno, la

manipulación del mismo para evitar el paso del virus de las manos a los ojos, nariz o boca.

e) Las mascarillas son de uso permanente y obligatorio para los trabajadores que presenten

síntomas de COVID-19 y las personas que tengan contacto directo con ellos.- Una vez

desechadas deberán depositarse en recipientes de basura de manera segura, con tapa de

apertura con pedal.

f) Evitar estar en lugares con poca ventilación y con personas que presenten alguna

sintomatología como: estornudos, tos y temperatura mayor de 38 grados.

g) Mantener una mayor higiene de limpieza y el uso de gel, jabón y agua en los servicios

sanitarios.

h) Impartir charlas a los trabajadores en cuanto a la prevención del contagio del COVID-19.

i) Establecer mecanismos de monitoreo, control y seguimiento para que los trabajadores que

presenten síntomas y/o estén contagiados de las compañías contratistas que brindan

servicios a las empresas, sean estos permanentes o temporales, no ingresen al centro de

trabajo, y puedan ser atendidos de forma oportuna y como corresponde según ley.

6. CAMPAÑAS PREVENTIVAS

a) Colocar carteles o rótulos que establezcan los síntomas e información derivada del

COVID-19, además que alienten a buscar asistencia médica de forma inmediata en caso de

presentar síntomas del COVID-19.

b) Brindar recomendaciones establecidas por la Secretaría de Salud para la bioseguridad al

toser y estornudar.

c) Presentar técnicas correctas de lavado de las manos en la entrada de su lugar de trabajo y

en otras áreas, instruyendo al personal en general a lavarse las manos con frecuencia con

un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al 70% de alcohol, o lavarse

las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

a) Todo trabajador deberá llevar un equipo de protección personal previamente identificado

de acuerdo a su actividad laboral para prevenir la transmisión del virus.

b) El equipo de protección personal se colocará antes de entrar a su puesto de trabajo, el EPP

desechable una vez utilizado será descartado.

c) Realizar una correcta higiene de manos después de retirar el equipo de protección.

d) El EPP desechables se deben colocar en los recipientes adecuados.

e) Para aquellas actividades que requieran del uso de bata deberá colocarse una bata resistentea líquidos antes de entrar en la habitación.

f) Retirar la bata dentro de la habitación y eliminarla en un recipiente de residuos de clase III

con tapa de apertura con pedal.

g) Para la protección de las vías respiratorias se recomienda el uso de mascarillas (N95) esta

deberá colocarse antes de ingresar al puesto de trabajo, comprobar el ajuste adecuado no

debe salir aire por las zonas laterales y evitar el contacto de la mano con la cara para

acomodarse la mascarilla.

h) Retirar la protección respiratoria fuera del lugar de trabajo y desecharla en un contenedor

de residuos con tapa de apertura con pedal.

i) Para aquellas actividades que requieran de protección ocular, deberán colocarse la

protección anti salpicaduras antes de entrar al puesto de trabajo o hacer la actividad

específica asignada.

j) En caso de utilizar aerosoles se deberá de utilizar una protección ocular ajustada de montura integral o un protector facial completo.

k) Para aquellas actividades que se requieran guantes deberán utilizarse guantes limpios, no

necesitan ser esterilizados si la actividad no lo requiere.

l) Si los guantes se encuentran en mal estado o visiblemente sucios estos deberán ser

sustituidos por unos nuevos.

m) Desechar los guantes antes de retirarse del puesto o del centro de trabajo en un contenedor de residuos con tapa de apertura con pedal.

n) Realice inmediatamente una adecuada higiene de manos

8. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y ESPACIOS

a) Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios. El

procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en contacto

con el trabajador se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del

centro de trabajo.

b) Es importante que no quede humedad en la superficie.

c) Se pueden emplear toallas con desinfectante.

d) Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin (con

efecto virucida) y para las superficies se utilizará material textil desechable.

e) La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a las más

sucias.

f) El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de residuos con

tapa y etiquetado con las advertencias precisas.

9. HIGIENE DE MANOS

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control del virus deberá realizarse, de la siguiente manera:

a) Se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección personal y después de su retirada.

b) Si las manos están visiblemente limpias, la higiene de manos se hará con productos con

base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas se hará con agua y jabón antiséptico.

c) El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.

d) Las uñas deben llevarse cortas y bien cuidadas.

10.MEDIDAS A TOMAR SI EXISTIERA CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 ENLAS ZONAS DE INFLUENCIA EN DONDE ESTÁN UBICADAS LOS CENTROSDE TRABAJO:

a) Los centros de trabajo deberán proceder a aplicar los protocolos establecidos por la

Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social para tal fin.

b) El patrono debe informar al personal de su posible exposición al COVID-19, cuando las

autoridades de salud confirmen que un empleado haya adquirido el COVID-19 en su lugar

de trabajo. Lo anterior manteniendo la confidencialidad según lo exige la Ley.

c) Informar a los trabajadores expuestos al COVID-19 que deberán ser evaluados por las

autoridades sanitarias correspondientes de forma constante.

d) Los empleadores deberán de acatar las directrices emitidas por las autoridades de salud

nacionales para la realización de los cercos epidemiológicos, siendo estas autoridades las

que difundirán los resultados de las estrategias de vigilancia y control en curso brindando

las recomendaciones adicionales según sea necesario.

11.MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS

a) Uso de kit preventivo por parte del personal técnico ambulatorio y de servicio.

b) Aislamiento de la persona afectada.

c) Manejar con discreción la información de un caso sospechoso o probable.

d) No compartir alimentos ni utensilios como el tenedor, vasos u otros objetos.

e) Mantener una distancia de un metro del paciente.