Juan Orlando Hernández exhorta a empresarios a trabajar en conjunto para el desarrollo de Honduras

Tegucigalpa.



Este jueves el presidente Juan Orlando Hernández exhortó a la empresa privada a trabajar en conjunto con el Gobierno para desarrollar a Honduras en energía y generación de empleo e impulsar reformas a las leyes del ISV y el ISR, la transformación del Infop, la aplicación de la Ley de Alivio de Deuda y la operatividad de los aeropuertos, entre otros aspectos.



El mandatario asistió a la Asamblea General Ordinaria 2020 del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), donde fue elegida y tomó posesión su nueva junta directiva, presidida por Juan Carlos Sikaffy, quien fue reelecto.

Desarrollo de temas de Honduras

Hernández señaló que comparte los temas de interés de país a desarrollar en conjunto con el Cohep, planteados previamente por Sikaffy en su discurso.

“La intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) debe de llevarnos a precios competitivos para competir con la región”, apuntó.





“Entre ustedes, empresarios, existen generadores de energía que por años se han dedicado a ese negocio; no podemos permitir que se siga acumulando en tres o cuatro grupos económicos toda la generación de energía. Tiene que haber competencia, porque así vamos a ganar todos. Ese es un principio de la empresa privada y es el momento de dar ese paso”, expresó Hernández.



Asimismo, dijo que se deben revisar los contratos de la Enee que tienen precios inflados que no se pueden pagar.



“No estoy culpando a alguien, pero debemos de dar solución a esto unidos”, señaló.



Sobre el tema de la no eficiencia en el otorgamiento de notas de créditos a las empresas por parte de las alcaldías y por el Sistema de Administración de Rentas (SAR), afirmó que se pueden hacer con un flujo de inmediato.



“Le quiero mandar un mensaje a los alcaldes: debemos de tener un sistema tributario municipal efectivo”, subrayó Hernández.



Añadió que se puede crear un sistema tributario municipal uniforme y “eso lo podemos lograr”.

Reformas a leyes

El gobernante puntualizó que está de acuerdo con las reformas planteadas por el Cohep a la Ley del Impuesto Sobre Ventas (ISV), la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y a la Ley de Seguridad y Protección Social, en este caso para que ese servicio llegue a la mayoría de los hondureños.

Agregó que “estoy totalmente de acuerdo con las reformas a la Ley Electoral”.



“Esto no es un tema electoral único del Gobierno, debe de contar con la presencia del sector privado”, solicitó.