Abogado de Tony Hernández en Honduras: "Él no se sintió bien representado allá"

Tegucigalpa, Honduras.

Melvin Bonilla, apoderado legal en Honduras del exdiputado Juan Antonio (Tony) Hernández, declarado culpable por narcotráfico en New York, reaccionó este viernes en relación a la carta emitida por su defendido al juez estadounidense Kevin Castel, donde solicita cambio de su defensa.

Hernández expresó en el escrito haber agotado todos sus fondos económicos y por tal razón no podrá seguir pagando los abogados privados que lo defendieron durante su juicio en octubre del 2019.

El abogado Bonilla dijo a los medios de comunicación que tras culminar el juicio el año anterior, el exdiputado consideró que no fue defendido como esperaba.

"Él (Tony Hernández) no se sintió bien representado por estos abogados, por lo tanto considera que no debería continuar con esta defensa ya que muchas de las pruebas que él tenía que presentar y probaban su inocencia no fueron presentadas. De allí existió una mala relación", declaró.

"Luego de ello, se estableció que no tiene más dinero para pagar la defensa, por lo tanto solicitó a las autoridades de Estados Unidos que se le asignara una defensa pública".

Debido a esto, existe una probabilidad que la fecha de lectura de la sentencia de Hernández, condenado a cadena perpetua por lo delitos de conspiración para el tráfico de cocaína, posesión de armas y de dispositivos destructivos, y dar falso testimonio se posponga para otra fecha distinta a la programada por el juez que es el 24 de febrero de este año.



"El juez ha determinado que se mantiene la fecha de la setencia, sin embargo, debido al cambio de representación legal, esta fecha puede podría ser cambiada a 30 a 90 días después", añadió.



Finalmente, Bonilla dejó entrever que la familia de Tony ha recurrido a ONG's, instituciones religiosas y personas honorables de Honduras para recolectar firmas y constancias de la buena conducta del mismo, que permitan que la condena sea menor a lo estipulado.

"No tengo conocimiento de quienes y cuales son (las personas e instituciones) ya que ha sido tarea de la familia pero sí es un proceso permitido por las autoridades de Estados Unidos y podrán ser tomados en cuenta para la lectura de sentencia", cerró.

A inicios de febrero, el equipo de defensa del exdiputado hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández remitió un documento ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la que solicita que el acusado no reciba una sentencia mayor a 40 años.