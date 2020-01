Juan Orlando Hernández dice que continuará la lucha contra la corrupción

Tegucigalpa, Honduras

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo este domingo que continuará la lucha contra la corrupción en su país, mientras que diversos sectores repudiaron que el Gobierno no haya ratificado la continuidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).



"Confirmamos nuestra firme voluntad en continuar nuestra lucha contra la corrupción y por la transparencia; hemos demostrado con hechos concretos como la firma del Convenio con Transparencia Internacional al segundo día de nuestro mandato", indicó Hernández en uno de cinco mensajes a través de la red social Twitter.





En otro mensaje señaló que "estamos trabajando en asegurar el fortalecimiento de las capacidades nacionales y de nuestras instituciones, de acuerdo a nuestra legislación, para que el avance sea sostenible y que no exista retroceso".



Hernández se refirió al tema de la corrupción, pocas horas antes de que diversos sectores de sociedad, entre representantes de la Coalición para la Defensa de la Maccih, la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, el Foro Social de Deuda Externa de Honduras, empresarios y partidos políticos, se manifestaran durante una protesta en Tegucigalpa.



La movilización fue convocada "en unidad para la continuidad de la Maccih", que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).



"Seguiremos buscando el apoyo y asesoría de nuestros socios internacionales, como son la OEA, el Sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea y las instituciones y países amigos que son referentes mundiales, en los temas de transparencia y lucha contra la impunidad", señaló en Hernández en Twitter.



Además añadió que "Honduras sigue construyendo un sistema fuerte, integral y efectivo por la transparencia y lucha contra la corrupción".



El mandato de cuatro años de la Maccih, bajo un convenio suscrito en enero de 2016 en Washington entre Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, concluyó hoy, luego de que el Gobierno hondureño y la secretaría general del organismo continental no lograron un acuerdo para la continuidad de la Misión en Tegucigalpa.



El Gobierno hondureño informó el viernes de que el diálogo iniciado en diciembre con la OEA para una segunda etapa de la Maccih concluyó sin ningún acuerdo entre las partes.



En un comunicado la Cancillería hondureña señaló que el Gobierno de Hernández "lamenta que a pesar de los esfuerzos" realizados para que la Secretaría General de la OEA acompañará al país en la "propuesta de construcción de un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de derecho, no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio".



La OEA, por su parte, lamentó el fin de las tareas de la Maccih ante la falta de acuerdo con el Gobierno del país centroamericano, donde la corrupción es "un problema endémico", y lo calificó de "un hecho negativo en la lucha" para combatirla.



"Lamentablemente, no ha resultado posible alcanzar los acuerdos necesarios para la renovación del mandato de la Misión, razón por la cual la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) finalizará sus funciones el 19 de enero de 2020", indicó la OEA en un comunicado.



La OEA también señaló además que "durante su funcionamiento, la Misión colaboró activa y exitosamente con la institucionalidad hondureña para enfrentar el problema endémico que representa la corrupción en el país".