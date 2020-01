Comienza a reunirse una nueva caravana migrante rumbo a EEUU

San Pedro Sula, Honduras.



Ciudadanos hondureños descansan este martes en la Gran Central Metropolitana de la ciudad de San Pedro Sula (Honduras), donde comienza a reunirse en una nueva caravana de migrantes que pretende llegar a los Estados Unidos.



El endurecimiento de las leyes migratorias de Estados Unidos no ha hecho desistir a muchos ciudadanos de Honduras, que este miércoles tienen previsto salir en una nueva caravana hacia el país del norte, desde la primera en octubre de 2018, mediante una convocatoria hecha a través de redes sociales.

"Tengo 30 años y en ningún lugar me quieren dar trabajo. No hay oportunidades. Dejo a mis dos hijos y a mi madre", dijo un hombre, que no se identificó.

Agregó que "esperamos en Dios que podamos pasar. Yo no he viajado antes en la caravana, así que no sé lo que me espera en el camino. Pero espero cumplir mi sueño americano".

Más de 20,000 hondureños se han ido en caravanas en los últimos 15 meses. Según el Gobierno de Honduras, la mayoría ya han sido deportados o regresó voluntariamente al país. Hay 4,587 hondureños en México, en espera de que EEUU responda a su solicitud de asilo.

EEUU informó a Honduras que enviará a varios de sus agentes para apoyar en materia de seguridad en las fronteras.

Varios hondureños descansan previo a emprender el viaje hacia EEUU.

Honduras y EEUU tienen un acuerdo migratorio

Honduras y Estados Unidos definieron la semana anterior los procedimientos para implementar el acuerdo migratorio de asilo firmado en septiembre de 2019 para atajar la migración irregular desde Centroamérica.



El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DSH, en inglés), Chad Wolf, confirmó el pasado jueves la implementación del acuerdo en las próximas semanas, en una comparecencia ante la prensa, tras reunirse en Tegucigalpa con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

"Me agrada decir (...) que nuestros equipos finalizaron los dos pasos de implementación para comenzar la implementación (del acuerdo) en las subsiguientes semanas", dijo Wolf acompañado de Hernández.



El acuerdo de cooperación migratorio "es un paso crítico" en Honduras para "la responsabilidad humanitaria", subrayó el secretario interino del DSH.

Algunos de los participantes coincidieron que la razón de esta nueva caravana se debe a la pobreza, desempleo e inseguridad.

Honduras tendrá que dar asilo a migrantes de otros países

"Mejorar la capacidad de asilo en Honduras se tiene que hacer en fases que nos van a permitir desarrollar el programa (...) para asegurarnos que el sistema de asilo en Honduras no esté abrumado", explicó.



El plan de implementación definirá los procedimientos para el traslado de personas, el número de cobijados por el acuerdo y otros detalles, según las autoridades.



Honduras firmó el pasado 25 de septiembre un acuerdo con EEUU que busca atajar la migración irregular desde Centroamérica y se suma a los alcanzados con Guatemala, en julio, y El Salvador, ese mismo mes.

Algunos compatriotas solo llevan una mochila y esperan llegar a los EEUU.

MÁS SEGURIDAD PARA EVITAR MIGRACIÓN IRREGULAR

Wolf dijo que, si Honduras cuenta con seguridad, "menos personas van a hacer el viaje peligroso hacia Estados Unidos".



El Gobierno de Honduras y Seguridad Nacional también definieron "las siguientes etapas" para mejorar la seguridad con el sector privado y la comunidad internacional para "mejorar la prosperidad y el desarrollo económico" en el país.



"Vamos a continuar trabajando con el Gobierno de Honduras para avanzar nuestras metas compartidas de prosperidad de los hondureños que ansían una Honduras más segura para crear a sus familias y proporcionar un mejor futuro", enfatizó el alto funcionario estadounidense.



Wolf elogió al presidente hondureño por "sus esfuerzos de mejorar la seguridad pública, atraer mayor inversión a Honduras".



Además, destacó el compromiso de la Administración de Hernández para "extender la generosidad de Honduras" hacia la región para implementar el acuerdo de asilo que el país centroamericano firmó el pasado 25 de septiembre con Estados Unidos.

EXTRAORDINARIO TRABAJO

El presidente hondureño destacó el "extraordinario trabajo" entre su país y EE.UU., y señaló que con Wolf diálogo sobre los acuerdos alcanzados con el Departamento de Seguridad Nacional para compartir información de los sistemas biométricos.



“También el acuerdo de seguridad fronteriza es sumamente importante”, subrayó Hernández, quien anunció que ayer fueron detenidos cuatro iraníes cuando ingresaban de manera ilegal a territorio hondureño.



Hernández y Wolf también conversaron sobre los hondureños amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

SEGURIDAD EN ADUANAS HONDUREÑAS

El funcionario estadounidense anunció además que el DHS enviará "pronto" a Honduras personal especializado para apoyar los "esfuerzos de capacitación" para mejorar la seguridad en las aduanas y fronteras del país.



El equipo del DHS trabajará "conjuntamente" con Honduras para "atacar los carteles, maras, la violencia y el temor" en esa nación, enfatizó el funcionario, que dijo tener "confianza" de que ese programa será "un gran éxito".



Honduras y EE.UU. también trabajan en la implementación de un acuerdo orientado a compartir datos e información biométrica, para "conectar" a las autoridades para combatir el crimen, la trata de personas y el contrabando, entre otros delitos, agregó.



"Si son sabias las organizaciones criminales, sacaran sus negocios de Honduras o no van a sobrevivir", enfatizó Wolf, quien indicó además que la "asociación continua" entre Tegucigalpa y EE.UU. "va a mejorar la seguridad, pero va a traer prosperidad también" para los hondureños.



Honduras va a crear "empleos, oportunidades y va a construir infraestructura más moderna y crítica", asegurá que los hondureños "no sean víctimas" y evitará la migración irregular hacia Estados Unidos, añadió.



La visita del funcionario estadounidense se produce en momentos en que en Honduras se ha anunciado, por redes sociales, que una nueva caravana de migrantes estaría saliendo desde San pedro Sula el próximo 15 de enero.