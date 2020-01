En febrero tendrá su primera misión el nuevo buque Cabañas

TEGUCIGALPA.

Luego de atracar en costas hondureñas este 28 de diciembre, el buque General José Trinidad Cabañas, que fue construido en Israel para la Fuerza Naval de Honduras, ya tiene misiones en puerta.

A través de una nota de prensa, la Casa de Gobierno confirmó que la primera misión de la embarcación patrullera se ejecutará en febrero y marzo.

Además, a más tardar en abril la Fuerza Naval de Honduras (FNH) recibirá de Estados Unidos una lancha rápida bautizada como Río Aguán, como parte de las responsabilidades compartidas.

Esta corbeta está equipada con sistemas de visión nocturna, podrá ser utilizada por la Fuerza Naval de Honduras en patrullajes en mar abierto, operativos de vigilancia y en misiones de interdicción de terrorismo, contrabando y otras actividades ilegales.

El contralmirante Efraín Mann Hernández, inspector general de las Fuerzas Armadas, afirmó que con la llegada del buque se logrará triangular los esfuerzos de protección de las riquezas marítimas del país, lo que incluye, con prioridad, la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico.

“Con esto no quiere decir que no actuábamos antes, solo que no contábamos con todos los medios para cubrir la necesidad que demanda el mar. Además, formamos parte de Orión, un ejercicio internacional naval en el cual participan varias marinas del mundo; ya con el buque podremos actuar rápido”, explicó.

Las dos lanchas rápidas que incluye tienen una velocidad de más de 33 millas náuticas por hora.

La embarcación cuyo costo es de 54 millones de dólares, que serán pagados en un plazo de 10 años, surge de la necesidad de defender los 220,000 kilómetros de frontera marítima y recursos marinos que permanecieron latentes por más de 43 años. El buque OPV 62M, equipado con sistemas de armas altamente avanzados fabricados por expertos de Israel, fue construido por la compañía Israel Shipyards Ltd, también proveedora de embarcaciones de guerra a Azerbaiyán y Chipre.

Operaciones

La detención de 90 personas de distintas nacionalidades y 33 embarcaciones por pesca ilícita, la incautación de 876 kilos de cocaína y otros resultados más son parte de los logros que la Fuerza Naval obtuvo durante 2019. Con la utilización del nuevo buque “los resultados se verán inmediatamente con la primera misión que se nos encomiende”, destacó el comandante de la Fuerza Naval, capitán de navío José Jorge Fortín.