Médico del HEU denuncia en video la precaria situación laboral del hospital

San Pedro Sula, Honduras.

Una denuncia en video del neurocirujano Meinhard Bienst, quien labora en el bloque médico quirúrgico de la Sala de Emergencias de Adultos del Hospital Escuela Universitario (HEU), pone en evidencia la precaria condición laboral del centro asistencial.

Lo anterior ha provocado que el video se viralice como espuma en las distintas redes sociales y también la reacción de las autoridades del HEU.

El galeno tituló el video "Una patética historia” que vive a diario en ese centro asitencial. En el mismo se le ve entrando al hospital. "Hola, les voy a contar la patética historia, estoy de turno en el Hospital Escuela a las 7:00 pm. Esa ropa (vestimenta quirúrgica) porque voy a operar, me la acaban de dar en la ropería del bloque Materno Infantil. El paciente que voy a operar está en la emergencia de adultos. La ropería de emergencia de adultos está cerrada de forma que la ropa para operar en cualquiera de los bloques del HE se viene a pedir acá al Materno Infantil", inicia diciendo el médico.

Luego en el clip continúa mostrando el camino de regreso que va a tomar para dirigirse al bloque médico quirúrgico a la emergencia de adultos y poder operar a dicho paciente cuando son más de las 8:00 de la noche.

"Tomando está ruta a través de esta escalera voy a cruzar todas estas partes de la azotea del Hospital, bajarme en esta escalera, solo estoy esperando pegarme un buen ver… e irme a la carrera al Seguro Social a incapacitarme por accidente profesional y luego demandar a este pu… hospital. Ahora voy a atravesar esta otra escalera sin pegarme en la cabeza con eso (se refiere a un tubo) y bajar por esta escalera con la ropa que tuve que ir a traer al Materno Infantil para poder operar en la emergencia del bloque médico quirúrgico. Esto es patético”, finalizó el neurocirujano.

Si bien en cierto, en las imágenes se observa que la ruta que emprendió el doctor, es totalmente oscura y las escaleras que subió ubicadas en la azotea del HE, son estrechas, de madera y en mal estado. En las redes sociales son muchos los internautas que aplaudieron la denuncia del galeno.

Reacción de las autoridades del HEU



La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, se manifestó sobre el tema. “Para mi ese es un video programado, es una persona molesta que no está bien de salud y tiene el objetivo de hacer daño a la institución, hay que revisar bastante este tema”.

Lo mismo ocurrió con la relacionadora pública del HE, Julieh Cheverria, quien justificó que la ruta que tomó el médico no es la correcta, asegurando que lo ideal era que el doctor no usara dicho tramo. Respecto a la ropería, señaló que hay personal de turno al que se debe llamar a la extensión telefónica establecida para hacer la solicitud y luego estos deben realizar la entrega de la vestimenta quirúrgica.

La reacción de la Comisión de la Junta interventora del HE también no se hizo esperar indicando que ninguna persona está autorizada a utilizar la ruta que utilizó el colega, accesando por la terraza. "A ninguna persona tanto médico como personal auxiliar se le pide que tengan habilidades de hombre araña para que ingrese por terraza o por los tejados, se establecen las rutas seguras que garanticen la prestación del servicio de calidad y de responsablilidad de cada uno de nosotros como usuarios del hospital", señaló Suyapa Molina.