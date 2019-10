Interrogatorio de la Fiscalía de EEUU a Alexander Ardón

Nueva York, Estados Unidos.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York interroga este lunes al exalcalde de El Paraíso, Alexander Ardón, sobre los pagos del conocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán al exdiputado hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado por narcotráfico en una corte federal de Estados Unidos.



El siguiente es la primera parte del interrogatorio de la Fiscalía al testigo, el narcotraficante Alexander Ardón de acuerdo con las transcripcioneshasta antes del receso del almuerzo.



Fiscal: ¿Has participado en torturas?

Ardón: Sí. AUSA:

Fiscal: ¿Conoces a Tony Hernández? ¿Puedes identificarlo?

Ardón: Sí y sí (señaló la mesa de la defensa).

Fiscal: ¿Durante qué años Tony Hernández los ayudó a usted y a su familia a distribuir cocaína?

Ardón: 2010, 2011, 2012, 2013 ...

Fiscal: ¿Te contó Tony Hernández sobre su sello en la cocaína?

Ardón: Sí. Me dijo que iba a llegar un envío con su sello TH.

Fiscal: ¿Alguna vez viste a Tony Hernández armado?

Ardón: Todo el tiempo

Fiscal: ¿Te habló Tony Hernández sobre otras armas?

Ardón: Sí, un M-60. Es una gran arma.



Fiscal: ¿Conociste a El Chapo Guzmán?

Ardón: Sí, en 2013 en El Paraíso.

Fiscal: ¿Estaba Tony Hernández allí?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿Se hicieron pagos?

Ardón: Si. El Chapo Guzmán le dijo a Tony Hernández: les voy a dar $ 1 millón para tu hermano Juan Orlando Hernández.

Fiscal: ¿Viste el dinero?

Ardón: Si. Lo trajeron del auto en bolsas de plástico. Lo contamos.



Fiscal: ¿La evidencia del Gobierno en el agregado 314 describe de manera justa y precisa el arma que acabas de describir como una bazuca?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿Cómo movieron la cocaína a los Estados Unidos?

Ardón: No entiendo la pregunta.

Fiscal: ¿Cuánta cocaína movieron usted y sus familiares a los Estados Unidos?

Ardón: Alrededor de unas 250 toneladas.

Fiscal: ¿Participaron sus familiares?

Ardón: Hugo Ardon, Lionel Leiva ...

Fiscal: ¿Sus cuñados también?

Ardón: Sí ... uno estaba en la reunión con El Chapo.

Fiscal: ¿Cómo era tu sello de cocaína?

Ardón: "Una doble A".

Fiscal: ¿Te contó Tony Hernández para qué estaba usando su laboratorio en Lempira?

Ardón: Sí, me dijo que era para reconstruir los kilos, cuando se mojaran.

Fiscal: ¿Qué tipo de actividades de narcotráfico hiciste con Blanco?

Ardón: Yo le compraba a él ...y él me iba a proporcionar seguridad ... Comenzamos a trabajar juntos en 2004. Fiscal: ¿Cuándo dejaste de trabajar con él?

Ardón: Cuando Blanco fue arrestado.

Fiscal: ¿En qué departamentos de Honduras hizo Blanco la mayor parte de este negocio?

Ardón reveló que utilizaron carros de la cadena Televisa para transportar droga.

Fiscal: ¿Estuvo involucrado en el tráfico de cocaína con los hermanos Valle?

Ardón: Sí

Fiscal: ¿Vendió cocaína a los guatemaltecos, incluyendo Otto Salguero?

Ardón: Sí

Fiscal: Quiénes eran algunos de los capos mexicanos con los que usted y Salguero trabajaban?

Ardón: El Chapo Guzmán

Fiscal: Lo ha mencionado algunas veces hoy. Cuándo lo conoció?

Ardón: La primera vez en 2007.

Fiscal: Cuántas reuniones cara a cara tuvo con El Chapo?

Ardón: Seis

Fiscal: Qué tipode cosas hacía con El Chapo?

Ardón: Le proveíamos el transporte a él y le vendiamos cocaína.

Fiscal: Es familiar con Televisa? El Chapo usó el nombre de esta cadena para traficar drogas?

Ardón: Si. el Chapo usó seis camionetas de Televisa. Trasladaban la cocaína a México.

Fiscal: Cuándo supo de las camionetas de Televisa del Chapo?

Ardón: En 2007

Fiscal: Cómo?

Ardón: El Chapo me contó. Me dijo que esas camionetas de Televisa podían trasladar 6,000 kilos de cocaína.

Fiscal: Qué dijo El Chapo sobre el destino de esa cocaína?

Ardón: Que iba hacia los Estados Unidos.



Fiscal: El acusado le proveyó la cocaína para esos cargamentos?

Ardón: Sí.

Fiscal: Cuándo?

Ardón: En 2011.

Fiscal: De qué otra manera enviaron cocaína?

Ardón: En camiones para cargar ganado.

Fiscal: Alguna vez usó camiones de basura?

Ardón: Sí. Desde 2007 a 2014.

Fiscal: Cuánta cocaína podía trasladar uno de esos camiones de basura?

Ardón: 750 a 780 kilos de cocaína.

Fiscal: En 2010, ¿cuáles fueron las cantidades aproximadas de los cargamentos de cocaína en el helicóptero del acusado?

Ardón: 320 kilos de cocaína

Fiscal: ¿Había otro helicóptero?

Ardón: Sí. Un helicóptero negro.

Fiscal: ¿Con qué frecuencia hablaba con el acusado sobre estos cargamentos de cocaína? Quién más participaba?

Ardón: Mario Cálix, Melvin Pinto... Hugo y yo. Daniel Pinto, Hugo Pinto, Orlando Pinto, otros Pintos...

Fiscal: En el agregado 105 de la evidencia del Gobierno, ¿es ese Mario Cálix?

Ardón: Sí

Fiscal: Y la evidencia 111, ¿es este el primo que mencionó antes?

Ardón: Sí

Fiscal: ¿Hubo algún cambio en cómo se entregaba la cocaína en 2011?

Ardón: Si, cambiamos de helicópteros a botes.

Fiscal: ¿Tony Hernández explicó porqué?

Ardón: Sí. El dijo que los botes podían trasladar una mayor cantidad de cocaína, más que la que podían llevar los helicópteros.

Fiscal: ¿Cuánta cocaína llevaban en los botes?

Ardón: El primer cargamento fue de 750 kilos.

Fiscal: ¿Y qué hicieron con esos 750 kilos?

Ardón: Los transportamos a Guatemala

Ardón: La mayor cantidad de cocaína que Tony Hernández envió por bote fueron 1,600 kilos de cocaína.

Fiscal: ¿Cuándo transportaban la droga con camiones, había seguridad? Quién la proveía?

Ardón: Tony Hernández y yo

Fiscal: ¿Participaba alguién más?

Ardón: El primo de Tony Hernández

Fiscal: ¿Cómo protegían los camiones?

Ardón: Con M16s y AR-15s

Fiscal: ¿Usted dijo que el equipo de seguridad en El Paraíso tenía AK47s y Bazucas?

Ardón: Si, siempre.

Fiscal: En 2011, ¿vendieron cocaína al Chapo Guzmán usando carros de Televisa?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿Quién más estuvo involucrado?

Ardón: Tony Hernández, Noel y Víctor Blanco

Fiscal: ¿Los hermanos Valle también estuvieron involucrados?

Ardón: Sí

Ardón: Tony Hernández me dijo que estaba esperando un cargamento de cocaína de 1,000 kilos.

Fiscal: ¿Llegó? ¿A dónde?

Ardón: Al departamento de Colón

Fiscal: ¿Cómo estaban armados?

Ardón: Con rifles

Fiscal: Y este primo, ¿cuántos lo acompañaban en su equipo de seguridad?

Ardón: Tres autos con cuatro personas en cada uno.

Fiscal: ¿Sabías dónde trabajaban por cómo iban vestidos?

Ardón: Con la policía, la policía nacional.

Fiscal: ¿Qué iniciales viste en la cocaína?

Ardón: Las iniciales TH, y también Nike, con la figura de un palito y una estrella.

Fiscal: La estampa TH es la misma que se muestra en la evidencia 305?

Ardón: Sí.



Ardón: Tony Hernández me dijo que Franklin Arita tenía que morir, que iba a llamar a la policía de Copán y al jefe Tigre Bonilla para que se hiciera.

Fiscal: Y luego, ¿que sucedió?

Ardón: Lo asesinaron (a Franklin Arita).

Fiscal: Quiero enfocarme ahora en 2012. Tuvieron algunas reuniones con el Chapo Guzmán ese año?

Ardón: Sí, en Guatemala.

Fiscal: ¿Quién más estuvo allí?

Ardón: Otto, Don Amado, el Chapo y yo.

Fiscal: ¿La evidencia 115 muestra a Orellana?

Ardón: Sí. Orellana era un poderoso traficante de droga en Guatemala.

Fiscal: En 2012 con el Chapo, ¿hablaron sobre Orellana?

Ardón: Chapo Guzmán dijo que Orellana le había robado un cargamento de cocaína y que lo iba a llevar a la frontera entre Guatemala y Honduras.

Fiscal: Después de que El Chapo dijo eso, ¿hizo usted alguna propuesta?

Ardón: Le dije al Chapo que Orellana no iba a tomar la frontera porque yo iba a hablar con Pepe Lobo para que me diera protección en la frontera.

Le dije a Tony Hernández que Orellana iba a tomar la frontera y que necesitaba seguridad en esa frontera.



Fiscal: ¿Y qué dijo Tony Hernández?

Ardón: Tony Hernández me dijo que Pepe Lobo era el único que podía darme esa seguridad



Fiscal: ¿Habló con Pepe Lobo sobre Orella? ¿Qué hizo él?

Ardón: Envió dos camionetas a la frontera

Fiscal: ¿Viste soldados en la frontera? ¿Cuántos?

Ardón: Unos 120 soldados.

Fiscal: ¿Cómo iban armados?

Ardón: Con bazucas y M16s.

Fiscal: ¿Cuánto tiempo se quedaron los soldados en Copán?

Ardón: Dos meses.

Fiscal: ¿Orellana tocó alguna parte de su territorio de droga?

Ardón: No.



Ardón: Tony Hernández me dijo que ya no me iba a vender cocaína, que solo me iba a proporcionar helicópteros y seguridad.

Fiscal: ¿Tony Hernández le dijo algo sobre extradiciones en 2012?

Ardón: Me dijo que no me iban a extraditar a EEUU... que mientras el Partido Nacional permaneciera en el poder, yo no iba a ser extraditado a los Estados Unidos.

Fiscal: ¿Explicó Tony Hernández porqué iba a dejar de venderle cocaína?

Ardón: Me dijo que se iba a postular a diputado y su hermano a presidente.

Fiscal: ¿Cuánto le cobró Tony Hernández por usar su helicóptero para mover cocaína?

Ardón: 50,000 dólares.

Fiscal: ¿Quién puso los pilotos?

Ardón: Tony Hernández.

Fiscal: ¿El puso seguridad?

Ardón: Proveyó el radar para asegurar que no detuvieran los helicópteros.... 350 kilos de cocaína era la cantidad más grande que un helicóptero podía trasladar.

Fiscal: ¿Tuvieron algunos problemas con el traficante al que llamaban El Chino?

Ardón: Sí, el Chino fue arrestado.

Fiscal: ¿Qué dijo Tony Hernández sobre el Chino?

Ardón: Tony Hernández dijo que el Chino tenía que ser eliminado porque tenía toda la información sobre los helicópteros. Yo le dije a Blanco que teníamos que matar al Chino.

Fiscal: ¿Y qué pasó con el?

Ardón: Fue asesinado.