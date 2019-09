Pena de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo puede reducirse casi 37 años

“Qué basura, creía que me iban a dar cien años” TEGUCIGALPA. El expresidente de la república Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) relató que llamó a su esposa el día de la condena para contarle la pena que le impuso el tribunal y ella respondió: “Qué basura, creía que me iban a dar cien años”. El exmandatario calificó la resolución del Tribunal de Sentencia como ilegal porque su esposa no cometió ninguno de los delitos por los que fue condenada. También catalogó la resolución judicial como linchamiento público contra su mujer. Considera el caso como un distractor de los verdaderos actos de corrupción. Molesto. Lobo considera una presea condena de Rosa.