Puerto Lempira: 12% de hombres están lisiados o murieron por pesca riesgosa

PUERTO LEMPIRA.

Un capitán de barco, que acompaña a las autoridades municipales, dibuja un navío en la tierra de Cauquira, una pobre y aislada comunidad de Puerto Lempira.El hombre alto y corpulento, que acompaña a las autoridades municipales, no lo hace por aburrimiento o diversión, sino para explicar a la esposa y los 12 hijos de Justo Amstran Sabino, fallecido en el naufragio del pasado 3 de julio, cómo ocurrió el hundimiento del barco pesquero en el que murió aquel padre y esposo, quien fue una de las 33 víctimas del fatal incidente ocurrido en alta mar.

Hoy se cumple un mes del mortal naufragio del barco hondureño Capitán Waly en el que murieron 27 personas y seis quedaron desaparecidas.Con su escueto dibujo en la tierra, el capitán explicó que la embarcación se hundió porque días antes de zarpar se le había hecho una galera extra en la parte de atrás para poder traer más carga de langosta.

Esto sumado al exceso de pasajeros con el que salió rumbo a alta mar (88 cuando la capacidad máxima era 56) terminó por causar un gran desequilibrio y la embarcación terminó cediendo, se volteó y finalmente se hundió causando la tragedia.

Con un dibujo en la tierra, un capitán de barco que acompañaba a las autoridades de la alcaldía, explica las causas del naufragio a la esposa y los 12 hijos de Justo Amstran Sabino, quien murió el 3 de julio pasado en el hundimiento del barco Capitán Waly.

El sacrificio misquito. Para realizar una serie periodística de Diario LA PRENSA, recorrí La Mosquitia hondureña para dar a conocer cómo impactó el naufragio en la zona y ahondar sobre el problema de que los buzos misquitos pesquen sin el equipo adecuado y en condiciones extremas.

En la investigación comparé cifras poblacionales y de afectados, y los cálculos expusieron una realidad alarmante: que al menos el 12% de la población de varones mayores de 15 años en Puerto Lempira han muerto o están lisiados por sus prácticas de pesca de alto riesgo.

Datos 82% de la población en Puerto Lempira se identifica como misquita. 26% de los habitantes de Puerto Lempira no tienen ningún nivel educativo.

En el municipio habría actualmente una población de alrededor de 17,000 varones mayores de 15 años, pero unos 513 fallecieron y hay al menos 1,600 lisiados por incidentes directamente relacionados con la pesca que realizan en situación extrema.

En comunidades como Yahurabila o Cauquira no es extraño ver afuera de las pequeñas chozas a misquitos lisiados sentados, añorando los tiempos en que podían bucear.

“Sí sabíamos del peligro y lo que pasa, pero ¿qué más podemos hacer? Bucear es la única forma que teníamos de traer comida a la familia”, cuenta Nixon Gonzales en su silla de ruedas, a la cual quedó condenado tras sufrir el síndrome de descompresión por buceo, el cual se produce por bucear a una considerable profundidad sin el equipo adecuado.

El 3 de julio pasado se hundió el langostero Capitán Waly ocasionando 27 muertes y seis desaparecidos, en la peor tragedia marítima de la historia del país. En las imágenes, el momento en que tripulantes del barco Iron Eagle rescatan a náufragos del Waly, cuya embarcación zozobró por sobrecarga. Escenas de dolor se vivieron al llegar los 27 cadáveres.

El desconsuelo. En realidad, la cifra de buzos lisiados es mayor, pues los 1,600 registrados son los afiliados a la Asociación de Misquitos Hondureños Buzos Lisiados (AMHBLI), pero según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se le ha llegado a informar de hasta 4,200 misquitos con alguna discapacidad total o parcial.

Otro de los hallazgos de Diario LA PRENSA es que el naufragio de hace un mes dejó huérfanos a unos 100 niños misquitos.

“Yo quedé con ocho hijos de mi esposo y no sé cómo haremos”, confiesa Dayana Mora, quien aún llora a Didier Williams, muerto en el hundimiento.En la tierra de Cauquira, el viento y la lluvia ya borraron aquel dibujo del barco que ahora yace hundido en el mar Caribe, pero el recuerdo de quienes murieron ahí perdura en los corazones de las familias que hoy todavía los lloran.

El comercio de langosta o pescado representa el pilar de la economía de Puerto Lempira, pues en el municipio hay muy pocas oportunidades de empleo, por lo que los jóvenes optan por aventurarse al mar.

Las 33 víctimas, entre muertos y desaparecidos, y los hijos que dejan huérfanos

La tragedia marítima de hace un mes, en la que murieron 27 personas y seis quedaron desaparecidas, marcó para siempre al sector pesquero de la zona, aunque los misquitos siguen arriesgándose, pues no hay más fuentes de empleo.

1-. Tejerino Williams Devis (Nicaragua), deja dos niños hondureños misquitos.

2-. Erick Pamistan. Dejó tres hijos.

3-. Sander Blanco Melado. Dejó cinco hijos, cuatro son menores.

4-. Marlive Bacaro Maspin. Dejó cinco hijos, todos menores.

5-. Ehser Salazar Dampin. Dejó siete hijos, todos menores.

6-. Mario Ortiz. Sin hijos.

7-. Tonny Samuel Salazar. Dejó cuatro niños.

8-. Franck Samuel. Dejó 2 hijos.

9-. José Maspin Paulisto. Dejó ocho hijos: siete menores.

10-. Dierry Fred Wood Haylock

Dejó ocho hijos: seis menores

11-. Austin Haylock. Dejó un hijo.

12-. Didier Williams. Dejó ocho hijos: siete menores.

13-. Hosaleo Flores Silverio. Dejó un hijo recién nacido.

14-. Elías Padilla Cobán. No tiene hijos registrados.

15-. Oskin Beneth Méndez. No tiene hijos registrados.

16-. Júnior Bayle. Sin hijos

17-. Justo Amstran Sabino. Dejó 12 hijos: ocho menores

18-. Laimans Castillo Mateo. No tiene hijos registrados.

19-. Jony Álvarez. Dejó dos niñas.

20-. Maynor Taylor Mateo. No tiene hijos registrados.

21-. Sebastián Herrera Flores. Dejó tres hijos menores

22-. Rolando Castellón Vásquez. Dejó dos hijos, ambos menores.

23-. Aldrin Honduras Paman. Dejó un hijo de tres años.

24-. Alberto Cruz Zelaya. Dejó siete hijos.

25-. Baldivio Godfre Romaldo. Dejó dos hijos menores.

26-. Raúl Castillo Julián. No tiene hijos registrados.

27-. Iván Francisco Hunter. Dejó un niño.

28-. Ovencio Balderramos. No tiene hijos registrados.

29-. José Otero. Dejó una hija.

30-. José Reyes Bansaquiel. Dejó cinco hijos.

31-. Mario Rito. Dejó un niño.

32-. Salomón Castellón Teleth. Dejó tres hijos.

33-. Waly Wood. Dejó siete hijos.