3,000 taxis circulan de manera ilegal en San Pedro Sula

"La corrupción se acabó y pondremos orden”: Rafael Ruiz Rafael Ruiz, comisionado del nuevo Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), asegura que la corrupción en este sector se acabó y las nuevas autoridades, como él, están trabajando en ordenar todo el sistema para poner orden vial y modernizar a San Pedro Sula. ¿Cómo ven el sistema de transporte en la ciudad?

San Pedro Sula está entrando a una etapa de modernización, tanto la alcaldía, como el Gobierno le han apostado mucho al valle de Sula. Recordemos que el transporte ha sido manejado de una manera artesanal y ha habido mucho desorden, pero en los últimos años se ha estado imponiendo orden, se ha estado trabajando de la mano de la alcaldía. Yo creo que es el momento para entrar a una etapa de modernización del transporte debido a que las condiciones se están dando. El actual alcalde (…) está apostando para que San Pedro Sula sea una ciudad inteligente. ¿Cuáles son los factores que provocaron el desorden actual en el transporte ?

Recordemos que por más de veinte años se manejó el transporte de una manera informal, tanto autoridades gubernamentales como empresarios no llevaban un control. Hoy en día, un conductor le puede hacer más dinero que el propio dueño de la unidad, porque el dueño solo le pide una tarifa y el conductor puede meter 500 personas. Nunca hubo la voluntad política de realmente poner un ordenamiento, no había sanciones, no había multas (...) y todo era político. ¿Antes las autoridades de Transporte emitían permisos bajo la mesa por dinero?

Eso es un mito para nosotros. Tenemos un sistema tecnológico, todo está sistematizado, es decir, hoy en día, un ciudadano presenta una solicitud para tener una concesión del Estado de Honduras y nuestro sistema recopila la información y no le permite avanzar hasta que cumpla todos los requisitos. Un cartón ya no se imprime sin haber reunido todos esos requisitos (...). Eliminanos las condiciones para que el dirigente trate de sobornar a las autoridades (...). ¿Los empresarios son conscientes de que esas prácticas las eliminaron?

Los transportistas saben que eso ya quedó en el pasado. De hecho, hoy en día, aceptan y valoran mucho que no tienen que pagar sobornos. La gente no se debe asustar al escuchar que en el transporte hubo sobornos, eso era algo que ya se sabía, se supo. Por eso se creó el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre para que realmente busquemos ese transporte, ese servicio que tanto anhelamos.